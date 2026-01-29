George Simion, despre momentul în care a realizat că a pierdut alegerile prezidențiale: „Eram pregătiți cu hârtii în fiecare secție de vot”

Invitat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, George Simion a fost întrebat care a fost momentul în care a realizat că a pierdut în turul 2 al alegerilor prezidențiale din mai 2025.

„În momentul în care numărătoarea noastră paralelă venea cu tot mai multe rezultate și confirmau (cifrele oficiale – n.r.). La 21:30 au fost primele, la 22:30 deja aveam și noi aceleași cifre”, a afirmat George Simion în cadrul emisiunii de la Gândul.

Fostul candidat la prezidențiale a mai menționat faptul că AUR era pregătit să conteste numărătoarea din fiecare secție de vot, dar că nu a existat o problemă legată de numărătoarea buletinelor.

„Noi eram pregătiți cu hârtii în fiecare secție de vot să contestăm numărătoarea, dar numărătoarea asta a fost în secțiile de vot. Dacă ceream renumărare… din urme asta a ieșit. Nu a fost o problemă acolo”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR a mai declarat, în cadrul emisiunii, că în noaptea alegerilor, partidul a cerut accesul la cei trei milioane de votanți pe listele suplimentare, dar în cele din urmă, solicitarea nu a mai primit răspuns.

„În momentul în care am zis că venim și cu informaticienii noștri, deodată AEP-ul ne-a trimis la BEC și BEC-ul ne-a trimis la AEP și nici până în ziua de azi noi nu avem acces la cei 3 milioane de oameni care ar fi votat”, a explicat Simion.