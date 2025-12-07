Prima pagină » Știrile zilei » Un șofer implicat într-un accident rutier a lovit alte patru mașini în timp ce se deplasa către Biroul Accidente Ușoare

Un șofer implicat într-un accident rutier a lovit alte patru mașini în timp ce se deplasa către Biroul Accidente Ușoare pentru a declara tamponarea inițială. Accidentele s-a produs sâmbătă seara în București. Apoi, șoferul a plecat de la fața locului fiind descoperit și sancționat de polițiști pe parcursul nopții.
Brigada Rutieră anunță că sâmbătă, în jurul orei 21.50, a fost sesizată prin SNUAU 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Almașu Mare.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba inițial despre un accident rutier soldat cu pagube materiale produs pe Calea Ferentari, în care au fost implicate două autovehicule.

Ulterior, în timp ce se deplasa pe strada Almașu Mare, unul dintre șoferii implicați ar fi acroșat încă o dată autovehiculul cu care a fost implicat inițial în accident. De asemenea, a lovit un autovehicul care se deplasa în spatele acestuia, precum și alte două mașini. Ulterior, șoferul a plecat de la fața locului.

Ceilalți șoferi implicați s-au deplasat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare și luării măsurilor ce se impun. Șoferul care a plecat de la fața locului a fost găsit de polițiști.

„Având în vedere contextul evenimentului rutier, polițiști din cadrul Biroului Accidente Ușoare au identificat șoferul implicat, fiind vorba un tânăr în vârstă de 25 de ani, căruia i s-a pus în vedere să se prezinte de urgență la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea cauzei. Polițiștii rutieri au procedat la efectuarea testării cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero”, a transmis Brigada Rutieră.

Șoferul în vârstă de 25 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2430 lei și 9 puncte de penalizare.

