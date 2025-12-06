Prima pagină » Social » Un tânăr băut a lovit mortal un biciclist în Botoșani. A fugit și a ascuns mașina

Un tânăr de 20 de ani, băut, a lovit sâmbătă mortal un biciclist pe un drum dintr-o comună din Botoșani. El a fugit de la locul accidentului și a ascuns mașina.
06 dec. 2025

Polițiștii din Botoșani au fost sesizați sâmbătă că pe un drum din comuna Tudora se află o persoană inconștientă, posbil victimă a unui accident rutier.

Din cercetări a rezultat că un tânăr de 20 de ani, care conducea o mașină, ar fi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa pe bicicletă, pe aceeași direcție de mers.

În urma impactului, victima a murit.

Șoferul a părăsit locul producerii accidentului, fără a solicita intervenția cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei.

El a fost găsit, ulterior, pe un drum din apropiere.

Acesta a ascuns mașina în curtea unui localnic și ar fi acoperit-o cu o prelată și cu resturi vegetale.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate într-un dosar pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

