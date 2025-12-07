Prima pagină » Meteo » Știri false despre fenomenele meteo. Experții spun că nu vor fi „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”

Știri false despre fenomenele meteo. Experții spun că nu vor fi „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”

Experții avertizează că în spațiul public apar numeroase știri false despre fenomenele meteo. Meteorologii spun că nu au fost și nici nu sunt anunțate „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”. Exemplele vizează anunțuri privitoare la Franța și Spania.
Știri false despre fenomenele meteo. Experții spun că nu vor fi „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petru Mazilu
08 dec. 2025, 00:01, Social

Autoritățile franceze și spaniole au reacționat după răspândirea unor informații false despre fenomenele meteo.

„Acest conținut este adesea deliberat senzațional, produs profesional, cu o editare video impresionantă, animații care amintesc de un reportaj TV și secvențe care exploatează fascinația noastră pentru imagini spectaculoase”, avertizează La Chaîne Météo (Canalul Meteo).

Franța și Spania au fost vizate în ultimele zile de informații false privind vremea și schimbările climatice. Știrile false care circulă pe rețelele de socializare, în special pe X, au anunțat ninsori istorice și prezența viscolului în Pirinei. Aceste postări sunt adesea însoțite de fotografii sau videoclipuri, unele datând de mai mulți ani, în timp ce altele sunt produse cu ajutorul programelor cu inteligența artificială.

Absurditatea acestor informații a determinat Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) să reacționeze, prin intermediul contului său de socializare, potrivit Le Figaro.

„Nu am raportat nicio furtună de zăpadă «istorică» în Pirinei sau în orice alt lanț muntos din Spania. Aceste informații sunt false. Rugăm pe toată lumea să acționeze responsabil și să dea alarma doar atunci când este absolut necesar”, au transmis meteorologii spanioli.

„Vremea nu este o mașină de produs de știri senzaționale”

În Franța, Ministerul Ecologiei a publicat un mesaj de conștientizare pe conturile sale de socializare după ce mai multe știri false au susținut că Franța intră în „cea mai severă iarnă din 1985”.

„Nu, Franța nu intră în cea mai violentă iarnă din 1985. Să nu permitem dezinformării să polueze dezbaterea despre climă”, au scris reprezentanții ministerului pe X.

La Chaîne Météo a constatat că o nouă formă de dezinformare a luat amploare în fluxurile de știri. Este vorba despre conținut meteo și climatic «fabricat» sau amplificat de inteligența artificială. Rezultatul este că imagini, videoclipuri și «alerte» senzaționale inundă internetul și rețelele sociale.

„Am văzut acest lucru nu cu mult timp în urmă cu uraganul Melissa, care a devastat Jamaica: videoclipurile arătau rechini într-o piscină, alții plimbându-se pe străzi și chiar vederi aeriene ale ochiului unui uragan care păreau incredibil de realiste. Rezultatul poate fi uimitor și tocmai asta face ca acest conținut să fie atât de periculos”, avertizează Florent Schindler, directorul de știri al site-ului web specializat.

Experții recomandă ca metode pentru a combate dezinformarea folosirea de surse de informații sigure, verificarea datei și urmărirea actualizărilor.

Recomandarea video

Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor