Știri false despre fenomenele meteo. Experții spun că nu vor fi „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”

Autoritățile franceze și spaniole au reacționat după răspândirea unor informații false despre fenomenele meteo.

„Acest conținut este adesea deliberat senzațional, produs profesional, cu o editare video impresionantă, animații care amintesc de un reportaj TV și secvențe care exploatează fascinația noastră pentru imagini spectaculoase”, avertizează La Chaîne Météo (Canalul Meteo).

Franța și Spania au fost vizate în ultimele zile de informații false privind vremea și schimbările climatice. Știrile false care circulă pe rețelele de socializare, în special pe X, au anunțat ninsori istorice și prezența viscolului în Pirinei. Aceste postări sunt adesea însoțite de fotografii sau videoclipuri, unele datând de mai mulți ani, în timp ce altele sunt produse cu ajutorul programelor cu inteligența artificială.

Absurditatea acestor informații a determinat Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) să reacționeze, prin intermediul contului său de socializare, potrivit Le Figaro.

„Nu am raportat nicio furtună de zăpadă «istorică» în Pirinei sau în orice alt lanț muntos din Spania. Aceste informații sunt false. Rugăm pe toată lumea să acționeze responsabil și să dea alarma doar atunci când este absolut necesar”, au transmis meteorologii spanioli.

„Vremea nu este o mașină de produs de știri senzaționale”

În Franța, Ministerul Ecologiei a publicat un mesaj de conștientizare pe conturile sale de socializare după ce mai multe știri false au susținut că Franța intră în „cea mai severă iarnă din 1985”.

„Nu, Franța nu intră în cea mai violentă iarnă din 1985. Să nu permitem dezinformării să polueze dezbaterea despre climă”, au scris reprezentanții ministerului pe X.

La Chaîne Météo a constatat că o nouă formă de dezinformare a luat amploare în fluxurile de știri. Este vorba despre conținut meteo și climatic «fabricat» sau amplificat de inteligența artificială. Rezultatul este că imagini, videoclipuri și «alerte» senzaționale inundă internetul și rețelele sociale.

„Am văzut acest lucru nu cu mult timp în urmă cu uraganul Melissa, care a devastat Jamaica: videoclipurile arătau rechini într-o piscină, alții plimbându-se pe străzi și chiar vederi aeriene ale ochiului unui uragan care păreau incredibil de realiste. Rezultatul poate fi uimitor și tocmai asta face ca acest conținut să fie atât de periculos”, avertizează Florent Schindler, directorul de știri al site-ului web specializat.

Experții recomandă ca metode pentru a combate dezinformarea folosirea de surse de informații sigure, verificarea datei și urmărirea actualizărilor.