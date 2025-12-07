Ce spune directorul INSCOP despre votul din Capitală: „Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da”

„La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezența de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca Vara”, a scris Ștefureac.

Acesta a sugerat că rezultatele nu ar trebui să aducă mari surprize, raportat la sondajele publicate în ultima săptămână.

„Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, NICIO SURPRIZĂ! Restul e cancan”, a subliniat Ștefureac.

Potrivit datelor oficiale, până la ora 18:00, prezența la urne în București a ajuns la 27,23%, ceea ce înseamnă că 491.137 de alegători au votat.