Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la această oră

Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, votanții prezenți în prima partea a zilei au optat în proporție de 47% pentru răul cel mai mic. Semn că mulți bucureșteni ce se prezintă la urne merg mai degrabă pe un vot util pentru a evita o variantă nedorită, nu neapărat pentru că sunt entuziasmați de ofertă.
Aproape unul din trei votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila.
Întrebați dacă au votat un candidat susținut de un partid sau un candidat independent, bucureștenii au răspuns astfel:
Rezultatele arată că, în ciuda dezamăgirii față de clasa politică, alegătorii de până acum se raportează în continuare preponderent la candidații sprijiniți de partide.
La întrebarea dacă au votat pentru un București condus de un pro-european sau de un suveranist, răspunsurile au fost net în favoarea primei opțiuni. Totuși un număr important de persoane a refuzat să răspundă
Continuitate ideologică față de alegerile trecute
Electoratul pare, în bună măsură, consecvent ideologic față de alegerile anterioare pentru Primăria Generală:
Majoritatea declară că au făcut o alegere similară ideologic cu cea de la scrutinul trecut, în timp ce aproape un sfert spun că au votat „total opus”, indicând și un segment de electorat aflat în căutare de alternativă.
Momentul deciziei de vot arată o distribuție echilibrată între opțiuni consolidate în timp și alegeri de ultim moment:
Tradiționalul încă rezistă, dar rețelele sociale câștigă teren. La întrebarea „De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot?”, respondenții au indicat:
Întrebați care sunt principalele trei temeri, bucureștenii au indicat în special crizele economice și vulnerabilitățile personale:
Vinovatul de serviciu: clasa politică
Când vine vorba despre responsabilitatea pentru starea actuală a României, bucureștenii arată clar spre politicieni:
Ce se teme Bucureștiul că va aduce anul 2026
Între scenariile negative pentru 2026, cel mai des menționat este unul economic:
Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.
Mai multe detalii despre candidați găsiți AICI.