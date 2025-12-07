Prima pagină » Social » Accident în Sinaia între un autocar cu 71 de persoane și un autoturism – cinci victime asistate medical

Accident în Sinaia între un autocar cu 71 de persoane și un autoturism – cinci victime asistate medical

Un accident rutier s-a produs duminică în Sinaia, între un autocar cu 71 de ocupanți și un autoturism cu patru persoane, informează ISU Prahova.
Accident în Sinaia între un autocar cu 71 de persoane și un autoturism - cinci victime asistate medical
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 12:00, Social

Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD, iar SAJ Prahova a mobilizat alte 3 ambulanțe pentru gestionarea situației.

Tamponare cu cinci victime – atacuri de panică în autocar

Este vorba despre o tamponare în care au fost asistate medical cinci persoane: un ocupant de la bordul autoturismului și alți patru ocupanți din autocar, care au suferit atacuri de panică.

Ulterior, două persoane au fost duse la spital de către ambulanțele SAJ. Acestea au suferit traumatisme usoare, sunt în stare de conștiență.

Pasagerii autocarului au fost preluați de un alt autocar pentru a-și continua deplasarea.

