Discuții „constructive” între Ucraina și reprezentanții lui Trump privind propunerile de pace

Negociatorul-șef al Ucrainei spune că cea mai recentă rundă de discuții cu reprezentanții președintelui american Donald Trump privind posibile căi de a încheia războiul cu Rusia a fost „constructivă”, marcând o nouă etapă în eforturile diplomatice pentru pace, scrie Newsweek.

După întâlnirile din Florida cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, desfășurate la scurt timp după discuțiile acestora cu Vladimir Putin la Moscova, oficialii de la Kiev îl vor informa acum pe președintele Volodimir Zelenski despre propunerile schimbate.

Kievul cere detalii complete despre discuțiile de la Moscova

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a declarat într-o postare pe X că obiectivul principal al delegației ucrainene a fost să obțină toate informațiile privind conversațiile echipei lui Trump cu Putin.

El a subliniat că Ucraina a primit, de asemenea, toate versiunile preliminare ale documentelor aflate în circulație, ceea ce va permite o analiză detaliată după întoarcerea la Kiev.

Putin indică deschidere, dar menține obiecțiile

Deși Putin a descris discuțiile cu Witkoff și Kushner drept „necesare” și „foarte concrete”, Kremlinul păstrează, potrivit relatărilor, rezerve majore față de unele elemente ale propunerilor aflate în lucru.

Kievul nu a dezvăluit detalii, dar a semnalat că noi consultări interne cu Zelenski vor stabili pașii următori.

Ucraina cere o încheiere „demnă” a războiului

Umerov a afirmat că Ucraina rămâne angajată să lucreze „cât mai intens posibil” cu toți partenerii pentru a obține ceea ce el numește o soluție demnă la conflict.

El a adăugat că Zelenski va primi un briefing complet privind „toate aspectele dialogului cu partea americană și toate documentele” înainte de orice nouă etapă de negociere.

„Glorie Ucrainei!”, a încheiat Umerov.

De asemenea, Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”.