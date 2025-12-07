Kellogg: Acordul de pace pentru Ucraina este „foarte aproape”

Keith Kellogg spune că acordul depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie.

„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine. Suntem aproape de final”, a declarat Kellogg, conform Reuters.

„Ultimii 10 metri” – cei mai dificili

Kellogg, care urmează să intre în funcție în ianuarie, a afirmat că eforturile de soluționare a conflictului se află pe „ultimii 10 metri”, care sunt întotdeauna cei mai complicați. Cele două obstacole rămase vizează aspecte teritoriale – în primul rând viitorul regiunii Donbas – și viitorul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul Rusiei.

Peste 2 milioane de victime în război

Generalul-locotenent în rezervă, care a servit în Vietnam, Panama și Irak, a declarat că amploarea morților și rănilor cauzate de războiul din Ucraina este „îngrozitoare” și fără precedent pentru un conflict regional. Împreună, Rusia și Ucraina au suferit peste 2 milioane de victime, inclusiv morți și răniți, de la începutul războiului în februarie 2022.

Rusia controlează în prezent 19,2% din Ucraina, inclusiv Crimeea (anexată în 2014), toată regiunea Luhansk, peste 80% din Donețk, aproximativ 75% din Herson și Zaporojie, precum și porțiuni din alte regiuni ucrainene.

Propuneri preliminare controversate

O serie de 28 de propuneri preliminare de pace ale SUA a fost divulgată luna trecută, alarmând oficialii ucraineni și europeni. Aceștia susțin că documentul cedează principalelor cereri ale Moscovei privind NATO, controlul rus asupra unei cincimi din Ucraina și restricții asupra armatei ucrainene.

Conform propunerilor inițiale, centrala nucleară de la Zaporojie, ale cărei reactoare sunt în prezent oprite, ar fi repusă în funcțiune sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, iar energia electrică produsă ar fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire telefonică „substanțială” cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, de care Kremlinul se așteaptă să se ocupe în principal de redactarea unui posibil acord.