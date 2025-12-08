Dominic Fritz, președintele USR: Noi vom face o analiză. Voi convoca un congres al partidului

„Noi vom face, bineînțeles, o analiză acestor rezultate, o analiză care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi. După cum vă imaginați, există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR și de obicei, cum este într-un partid, fiecare are o altă părere și fiecare de obicei caută vinovăția la altcineva”, a declarat Fritz, luni, într-o conferință de presă.

Acesta a declarat că obiectivele USR rămân neschimbate, subliniind: „USR este un proiect viabil, în primul rând, pentru că există foarte, foarte mulți români care își doresc să existe un proiect politic reformist, liberal, de centru în România”.

Acesta a mai punctat: „Fiecare partid trece prin momente grele și USR a mai trecut prin momente grele. Eu sunt optimist că vom trece și prin acest moment. Pentru oricine care ne cântă prohodul, pentru a unșpea oară pot să spun că nu vă facem această favoare să ne luăm rămas bun din politica românească”.

Care este viitorul USR?

Despre viitorul partidului, Dominic Fritz și-a anunțat intenția de a convoca un congres: „Voi convoca un congres al partidului, cea mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului pentru câteva schimbări structurale care să ne ușureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii ne votează”.

Acesta a răspuns și la declarațiile lui Marcel Cilacu care cerea ieșirea USR de la guvernare: „Dacă văd că cineva ca Marcel Ciolacu, care el a fost arhitectul deficitului de 10% care a sărăcit România, își dorește să dispară USR din această guvernare, își dorește să refacă fix coaliția care ne-a dus în criza în care suntem, atunci pot să spun că asta spune multe și e evident că USR deranjează”.

Fritz a făcut declarații și despre viitorul partidului în coaliția de guvernare pe fondul apelurilor din partea PSD de a ieși de le guvernare: „Eu cred că prezența USR la guvernare, acolo unde avem miniștri, a arătat că avem curajul de a face schimbări reale care duc beneficii reale. Ce e clar este că faptul că PSD în aceste zile folosește USR ca un fel de sac de box nu este doar pentru a se descărca de niște emoții negative, ci este și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri”, subliniind: „nu am un motiv secret de ce nu putem să continuăm în această formulă”.