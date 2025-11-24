George Simion cere coaliției să taie banii pentru partidele politice: Nu vă lasă AUR să tăiați sinecurile și pensiile speciale?

George Simion a reproșat Executivului și partidelor de la putere – PSD, PNL, UDMR și USR – că evită măsurile de reformă cu adevărat dure, deși acestea ar trebui să fie direcționate către marile companii și beneficiarii de privilegii, nu către populația vulnerabilă.

„Domnule Bolojan, domnilor miniștri, soluțiile le aveți și sunt la îndemână, și nu înseamnă să luați de la oamenii care și așa sunt sărmani. Taxați marile companii, măriți redevențele sau se supără OMV-ul pe voi și vă taie macaroana?”, a spus liderul AUR.

Critici privind finanțarea partidelor și privilegiile politice

George Simion a acuzat partidele aflate la guvernare că evită să reducă subvențiile acordate formațiunilor politice, în timp ce insistă pe măsuri care îi afectează pe cei cu venituri mici.

„Tăiați banii pentru partidele politice! Nu mai mințiți românii. Nu vă lasă AUR să tăiați sinecurile și pensiile speciale? Aveți toată puterea! Nu mai luați de la oamenii sărmani, a căror singură speranță este să emigreze”, a declarat el.

Simion l-a vizat și pe premierul Ilie Bolojan, sugerând că reformele anunțate ar trebui să vizeze mai întâi numărul de primari și structurile politice, nu categoriile vulnerabile.

George Simion, apel la respectarea referendumului din 2009

Liderul AUR a cerut Guvernului să respecte rezultatul referendumului din 2009, în care românii au votat reducerea la 300 a numărului de parlamentari. În opinia sa, orice altă propunere care depășește această cifră ar reprezenta o sfidare la adresa electoratului.

„Reduceți la 300 numărul de parlamentari, dacă vreți să faceți ceva. De acolo începeți voi reforma. Nu 400 și un pic, că poporul român n-a votat 400 și un pic!”, a adăugat Simion.

Mesaj direct către liderii politici: „Să vă fie rușine!”

În final, președintele AUR a acuzat actuala clasă politică de compromiterea procesului democratic, evocând anularea alegerilor de anul trecut, când susține că românii ar fi votat pentru Călin Georgescu. Totodată, a cerut revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Să vă fie rușine, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu! Faceți alegerea primarilor în două tururi, că nu vă împiedică nimic”, a afirmat Simion.