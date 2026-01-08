George Simion anunță proteste: „Nu mai comentați…ieșiți în stradă”

În mesajul postat, Simion le cere susținătorilor să renunțe la criticile din mediul online și să se mobilizeze în stradă, chiar dacă este frig. „Nu mai comentați… ieșiți în stradă. Luptați pentru ce e al vostru”, spune liderul AUR, adăugând că, în opinia sa, este nevoie de acțiuni civice pentru „a scăpa de această guvernare”.

Tot în aceeași intervenție, George Simion a vorbit despre planurile AUR pentru începutul anului 2026. Acesta a anunțat că partidul „pregătește mai multe acțiuni publice”, menționând și o deplasare în SUA („mergem în America”), precum și intenția de a participa la un miting organizat de „acțiunea conservatoire”, despre care afirmă că vizează opoziția față de „legea Vexler”, dar și „la orice alt protest”.

Liderul AUR a reluat, de asemenea, acuzații la adresa funcționării democrației în România, susținând că țara s-ar afla într-un „regim hibrid” și afirmând că „s-au anulat alegerile”.

În plus, acesta a anunțat o acțiune programată pentru 24 ianuarie, descrisă drept „fără precedent” și „pilot”, legată de repatrierea românilor din diaspora. Proiectul, intitulat „Înapoi acasă”, ar urma să fie lansat în 40 de comunități din diaspora, cu obiectivul de a încuraja revenirea în țară a unei părți dintre românii plecați peste hotare.

Protestul anunțat pentru 15 ianuarie ar urma să aibă loc în Piața Universității, un spațiu simbolic pentru manifestațiile publice din București.