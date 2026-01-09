Țările UE sunt așteptate să semneze în mod oficial acordul comercial record cu Mercosur

Statele membre ale Uniunii Europene urmează să aprobe vineri semnarea celui mai amplu acord de liber schimb realizat vreodată de Uniunea Europeană cu blocul sud-american Mercosur.

Decizia vine după peste 25 de ani de negocieri și după luni de discuții intense pentru obținerea sprijinului politic necesar din partea statelor importante.

Comisia Europeană, care a finalizat negocierile în urmă cu un an, alături de țări precum Germania și Spania, consideră acordul esențial pentru strategia economică a Uniunii.

Oficialii europeni spun că documentul ajută la deschiderea unor piețe noi, ca soluție la pierderile comerciale generate de tarifele impuse de Statele Unite ale Americii.

Acordul are și rolul de a reduce dependența Uniunii Europene de China, prin acces mai bun la materii prime și minerale strategice, relatează Reuters.

Franța, cel mai mare producător agricol din Uniune, este lider în tabăra statelor care se opun acordului. Autoritățile franceze avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor de produse alimentare mai ieftine, precum carne de vită, carne de pasăre și zahăr, fapt care pune presiune pe fermierii europeni.

În mai multe țări din Uniunea Europeană au avut loc proteste ale agricultorilor, iar în Franța câteva drumuri importante au fost blocate din cauza acestora.

Ambasadorii celor 27 de state membre urmează să își prezinte pozițiile oficiale. Pentru aprobare este nevoie de acordul a cel puțin 15 țări care să reprezinte 65% din populația Uniunii.

După ce acest pas este finalizat, capitalele europene vor trimite confirmarea scrisă, fie vineri, fie la începutul săptămânii viitoare.

Aprobarea va permite președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să semneze acordul cu statele Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Parlamentul European trebuie și el să voteze documentul înainte de intrarea sa în vigoare.

Franța avertizează că disputa continuă

Dacă va intra în aplicare, acordul va deveni cel mai mare tratat comercial al Uniunii Europene în privința reducerii tarifelor vamale.

Acesta va elimina taxe în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro pentru exporturile europene.

În prezent, țările Mercosur aplică tarife ridicate, inclusiv 35% pentru piese auto, 28% pentru produse lactate și 27% pentru vinuri.

Uniunea Europeană și Mercosur urmăresc extinderea acestor schimburi comerciale, care au ajuns la 111 miliarde de euro în 2024.

Exporturile europene includ în principal utilaje, produse chimice și echipamente de transport. Statele Mercosur exportă mai ales produse agricole, minerale, celuloză și hârtie.

Pentru a calma temerile statelor sceptice, Comisia Europeană a introdus măsuri de protecție.

Acestea permit suspendarea importurilor de produse agricole sensibile, întăresc controalele la frontieră, mai ales pentru reziduuri de pesticide, și includ un fond de criză.

Comisia Europeană a promis că va oferi un sprijin mai mare pentru fermieri și va impune taxe mai mici la importul de îngrășăminte.

Cu toate acestea, măsurile nu au convins Franța sau Polonia. Italia, în schimb, pare să își fi schimbat poziția, trecând de la un „nu” exprimat în decembrie la un „da” așteptat vineri.

Ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, a spus că lupta nu se termină și a promis eforturi pentru respingerea acordului în Parlamentul European, unde votul va fi unul strâns.

Mai mult, organizațiile de mediu din Europa se opun și ele tratatului. Grupul Prietenii Pământului l-a descris drept un acord „distrugător pentru climă”.