Cel mai scump capriciu din lume: Fetița voia bomboane, tatăl a câștigat 600.000 de euro

Un tată de familie britanic a câștigat 600.000 de euro la loterie după ce a cedat unui capriciu al fiicei sale de trei ani.
Andreea Tobias
26 dec. 2025, 13:20, Știri externe

Povestea incredibilă a fost relatată de Karim Bennani în emisiunea „Bonjour ! La Matinale TF1”.

„Tata, vreau bomboane!”

Totul a început acum câteva săptămâni, când bărbatul în vârstă de 44 de ani petrecea ziua cu fiica sa de trei ani. „În mașină, fetița a făcut un fel de capriciu: Tată, vreau bomboane. Așa că i-a spus nu o dată, de două ori și a spus da a treia oară”, povestește bărbatul.

Britanicul a cedat în cele din urmă și s-a dus la un magazin pentru a cumpăra bomboanele dorite. Dar a profitat de ocazie pentru a-și face și o mică plăcere personală: a cumpărat un bilet de loterie.

„Dragă, am câștigat la loterie!”

Și atunci a avut loc minunea. Biletul de loterie cumpărat din întâmplare s-a dovedit a fi câștigător. „A câștigat suma de 600.000 de euro tocmai datorită fiicei sale. O sună pe soția lui și îi spune: Rezervă un bilet pentru New York. Dragă, am câștigat la loterie”, adaugă Karim Bennani.

Visul tuturor părinților

Dacă aveți un copil, cu siguranță ați trebuit să gestionați anumite capricii. În astfel de situații, există doar două soluții: fie refuzați să cedați și lăsați copilul să facă o criză sau să se bosumfle câteva minute – sau chiar câteva ore -, fie acceptați cererea sa.

Această ultimă soluție este fără îndoială cea mai ușoară – deși nu ar trebui aleasă de fiecare dată – deoarece permite calmarea imediată a copilului. Și în unele cazuri, poate chiar aduce câștiguri mari.

