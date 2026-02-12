Directorul unei școli a fost împușcat mortal într-un atac armat în Thailanda

Directorul Sasiphat Sinsamosorn și o elevă au fost împușcați de un tânăr de 18 ani, care a intrat în școala din apropierea orașului Hat Yai cu puțin timp înainte de ora locală 17:00, miercuri, potrivit BBC.

Sasiphat a murit din cauza rănilor suferite, joi, a declarat poliția locală. Eleva care a fost împușcată este în stare stabilă. Un alt elev care a sărit pe fereastră în timpul asediului este, de asemenea, încă internat în spital, a declarat poliția.

Atacatorul a fost arestat după o confruntare de două ore, în care mai mulți elevi și profesori au fost luați ostatici și au rămas blocați în clădirea școlii Phatong Prathan Keeriwat.

Motivul atacului rămâne neclar, deși presa locală sugerează că suspectul ar fi putut avea o nemulțumire cu un profesor de la școală.

Într-o postare pe Facebook, școala și-a exprimat „sincere condoleanțe” pentru decesul directorului.

Atacuri armate sângeroase

Nivelurile criminalității cu arme de foc sunt relativ ridicate în Thailanda, unde deținerea de arme, atât legală, cât și ilegală, este răspândită. Țara a fost martora mai multor incidente mortale în ultimii ani.

Anul trecut, cinci persoane au fost ucise într-un atac armat la o piață alimentară din Bangkok. În 2023, un băiat de 14 ani a ucis două persoane și a rănit alte cinci într-un atac armat la un centru comercial de lux din centrul orașului Bangkok.

Cu un an mai devreme, un fost ofițer de poliție ucisese 36 de persoane, majoritatea copii, la o grădiniță din nord-estul Thailandei, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate în masă din țară.