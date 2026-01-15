Prima pagină » Știri externe » Un nou atac armat în Minneapolis. Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior

Un nou atac armat în Minneapolis. Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior

Un ofițer federal a împușcat o persoană în picior în Minneapolis, după ce a fost atacat miercuri cu o lopată și un mâner de mătură în timp ce încerca să procedeze la arestare, au declarat oficiali federali, potrivit AP.
Un nou atac armat în Minneapolis. Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior
Sursa foto: Hepta
Laurențiu Marinov
15 ian. 2026, 06:13, Știri externe

Strada din apropierea locului împușcăturilor a fost umplută de fum, în timp ce ofițerii federali și protestatarii s-au confruntat. Un grup de ofițeri care purtau măști de gaze și căști au tras cu gaze lacrimogene și grenade într-o mică mulțime, în timp ce protestatarii au aruncat cu bulgări de zăpadă și au scandat „Străzile noastre”, transmite AP.

Astfel de scene au devenit frecvente pe străzile din Minneapolis de când un agent de imigrări a împușcat-o mortal pe Renee Good pe 7 ianuarie. Agenții au tras în oameni din mașini și din case și au fost confruntați de martori furioși care le cer ofițerilor să își strângă bagajele și să plece.

Victima din Minneapolis este un bărbat din Venezuela

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat într-un comunicat pe platforma de socializare X că ofițerii federali de aplicare a legii au oprit o persoană din Venezuela care se afla ilegal în SUA. Persoana a plecat cu mașina și s-a izbit de o mașină parcată înainte de a o lua pe jos, a precizat DHS.

După ce ofițerii au ajuns la bărbat, alte două persoane au sosit dintr-un apartament din apropiere și toate trei au început să-l atace pe ofițer, potrivit DHS.

„Temându-se pentru viața și siguranța sa în timp ce era atacat de trei indivizi, ofițerul a tras un foc defensiv pentru a-și apăra viața”, a declarat DHS.

Cele două persoane care au ieșit din apartament sunt în arest, a precizat acesta.

Împușcăturile au avut loc la aproximativ 7,2 kilometri nord de locul unde a fost ucis Good.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cum putem păstra căldura în locuințe. Soluții practice pentru toate bugetele
Gandul
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
6 zodii care vor simți „karma”, începând cu 15 ianuarie. Urmează o perioadă provocatoare pentru acești nativi
CSID
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor