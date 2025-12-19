Prima pagină » Știri externe » Atacul armat de la Universitatea Brown. Suspectul, găsit mort într-un depozit

Atacul armat de la Universitatea Brown. Suspectul, găsit mort într-un depozit

Bărbat suspectat de comiterea atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort în New Hampshire, au anunțat oficialii americani. Suspectul s-a sinucis, au mai transmis anchetatorii.
Atacul armat de la Universitatea Brown. Suspectul, găsit mort într-un depozit
Petru Mazilu
19 dec. 2025

Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit mort joi seara, din cauza unei răni „prin împușcare autoprovocate”, a declarat Oscar Perez, șeful poliției din Providence. Suspectul este fost student la Universitatea Brown și cetățean portughez, potrivit AP. Se pare că el a acționat singur.

Anchetatorii cred că Valente este responsabil atât pentru atacul armat de la Universitatea Brown, cât și pentru uciderea unui profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Profesorul a fost împușcat mortal în casa sa din Brookline, luni. Totuși, autoritățile nu au confirmat în mod oficial dacă există o legătură între cele două atacuri armate.

Bărbatul suspectat de uciderea a doi oameni și de rănirea mai multor persoane la Universitatea Brown a fost găsit mort într-un depozit din New Hampshire. Depozitul a fost închiriat de bărbat.

Anchetă extinsă după atacul de la Universitatea Brown

Președintele Universității Brown, Christina Paxson, a declarat că Valente a fost înscris la Brown din toamna anului 2000 până în primăvara anului 2001. A fost admis la școala postuniversitară pentru a studia fizica începând cu septembrie 2000.

„Nu are nicio legătură actuală cu universitatea”, a spus ea.

Două persoane au fost ucise și nouă au fost rănite în atacul armat de sâmbătă de la Universitatea Brown. Ancheta a evoluat spectaculos joi, când autoritățile au declarat că investighează o legătură între atacul armat de la Brown și un atac de lângă Boston, în care a fost ucis profesorul MIT, Nuno F.G. Loureiro, în vârstă de 47 de ani.

Se pare că Valente și Loureiro au urmat cursurile aceleiași universități din Portugalia, au declarat oficialii.

