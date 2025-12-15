Prima pagină » Știri externe » Cine este Naveed Akram, tânărul pakistanez care a deschis focul asupra mulțimii la Sydney

Un incident armat petrecut pe plaja Bondi din Sydney, chiar în timpul sărbătorii evreiești Hanukkah, a cutremurat opinia publică australiană. Autoritățile au identificat principalul suspect: Naveed Akram, un tânăr de 24 de ani, originar din Pakistan. Ancheta este în desfășurare, iar structurile antiteroriste analizează ipoteza unei acțiuni motivate de extremism, scrie La Stampa.
Tragedia s-a produs în seara zilei de 14 decembrie, în jurul orei 18:47, pe celebra plajă Bondi din Sydney. În zonă se adunaseră aproximativ 2.000 de persoane pentru a marca Hanukkah. Martorii povestesc că doi indivizi au coborât dintr-un vehicul și au deschis focul asupra mulțimii, provocând panică generală.

Bilanțul provizoriu este unul extrem de grav: cel puțin 12 morți și 29 de răniți, printre care și un rabin. Unul dintre atacatori a fost împușcat mortal, iar celălalt, rănit, a fost reținut de poliție.

Atacul din Sydney: Profilul suspectului principal

Conform datelor oficiale prezentate de cotidianul La Stampa, suspectul principal, Naveed Akram, este cetățean pakistanez, în vârstă de 24 de ani. Primele estimări arată că acesta a tras peste 50 de focuri înainte de a fi neutralizat și arestat. Presa locală relatează că, în cadrul investigației, au mai fost reținute două persoane – un bărbat și o femeie – suspectate de complicitate. Poliția nu exclude existența unui alt participant la atac.

Un detaliu important relevat de anchetă este faptul că unul dintre atacatori era deja cunoscut autorităților. Directorul general al ASIO, agenția de informații internă a Australiei, a confirmat că acesta figura în bazele lor de date. El nu era considerat o amenințare imediată. Acest aspect ridică semne de întrebare privind eficiența monitorizării proceselor de radicalizare.

Investigații privind radicalizarea

Unități specializate antiteroriste au efectuat percheziții la locuința lui Akram din Bonnyrigg, o suburbie din sud-vestul Sydney-ului, unde familia sa locuia de circa un an. Ancheta vizează identificarea unor posibile dovezi de radicalizare online, accesarea de materiale extremiste și eventuale conexiuni ideologice cu conflictul din Gaza.

Autoritățile tratează incidentul ca pe un posibil atac cu motivație extremistă, având în vedere că ținta a fost un eveniment religios de mare vizibilitate și cu semnificație simbolică puternică.

