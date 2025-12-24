Atacul de la Sydney: Statul New South Wales adoptă cele mai dure legi privind armele și protestele

Noile măsuri au fost adoptate în cadrul unei sesiuni de urgență. Marți, pachetul fusese adoptat de Camera Inferioară, urmând să fie aprobat miercuri și de Camera Superioară.

Premierul statului, Chris Minns, a declarat că reformele sunt necesare, chiar dacă nu se bucură de un sprijin popular. „Sydney și New South Wales s-au schimbat pentru totdeauna ca urmare a acțiunii teroriste”, a afirmat Minns, citat de Reuters.

Noul pachet legislativ limitează numărul de arme de foc deținute de o persoană la maximum patru, în timp ce fermierii vor putea deține până la zece arme. De asemenea, toți posesorii de arme trebuie să fie membrii într-un club de tir.

Prin aceleași legi, poliția primește competențe sporite pentru a impune restricții asupra protestelor timp de până la trei luni după un atac terorist declarat, iar afișarea publică a simbolurilor și steagurilor organizațiilor interzise se poate pedepsi ori cu doi ani închisoare ori cu amendă de până la aproximativ 15.000 de dolari.

Noile legi au fost însă criticate dur de organizații civice și activiști, care au anunțat că vor contesta legea în instanță.

Atacul din 14 decembrie, produs pe plaja Bondi, în timpul unui eveniment organizat cu prilejul Hanuka, a ucis 15 persoane și a rănit alte 20, iar autoritățile susțin că cei doi suspecți au fost motivați de ideologia Statului Islamic. S

ajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție, iar fiul său, Naveed Akram, de 24 de ani, este inculpat pentru 59 de infracțiuni, inclusiv crimă și terorism.