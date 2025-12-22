Atacul de la Sydney: Cei doi teroriști au aruncat asupra mulțimii bombe artizanale care nu au detonat

Potrivit poliției australiene, atacatorii au aruncat mai multe dispozitive explozive improvizate – inclusiv așa-numite „bombe din mingi de tenis” – asupra participanților. S-a întâmplat la un eveniment organizat la Bondi Beach, Sydney, pentru marcarea începutului sărbătorii evreiești Hanukkah.

Din fericire, niciunul dintre aceste dispozitive nu a detonat. Autoritățile spun însă că, dacă ar fi explodat, consecințele ar fi fost catastrofale, având în vedere densitatea mare a mulțimii.

Atacul de la Sydney a fost planificat luni de zile

Noile informații au apărut după ce documentele oficiale ale anchetei au fost făcute publice, în urma apariției în instanță, prin videoconferință, a fiului în vârstă de 24 de ani, Naveed Akram. Acesta se află într-un spital din Sydney, scrie Euronews.

Anchetatorii susțin că cei doi au urmat sesiuni de antrenament cu arme de foc într-o zonă rurală din statul New South Wales. În acest fel, atacul ar fi fost planificat cu atenție timp de mai multe luni.

Postul public ABC, arată că, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, care a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, ar fi înregistrat un videoclip în care își justifica acțiunile violente. Cei doi ar fi jurat credință grupării teroriste Statul Islamic (ISIS).

În mașina lor, polițiștii au găsit steaguri ale organizației teroriste și cel puțin două dispozitive explozive artizanale suplimentare.

După ce s-a trezit din comă, fiul, Naveed Akram a fost pus sub acuzare pentru 59 de infracțiuni grave, printre care:

15 capete de acuzare pentru crimă,

40 de acuzații de tentativă de omor asupra victimelor rănite,

comiterea unui act terorist.

Atacul este considerat cel mai grav masacru armat din Australia din 1996. Atunci, 35 de persoane au fost ucise în Tasmania.

Australia înăsprește din nou legislația armelor

Deși Australia are unele dintre cele mai stricte legi privind armele de foc din lume, guvernul statului New South Wales a anunțat noi măsuri legislative.

Principalele măsuri sunt:

condiționarea permisului de armă de cetățenia australiană,

limitarea numărului de arme deținute la maximum patru,

interzicerea afișării publice a simbolurilor teroriste,

extinderea puterilor poliției în timpul adunărilor publice.

Premierul statului, Chris Minns, a recunoscut că noile măsuri vor fi contestate, dar a subliniat că sunt esențiale pentru siguranța populației.