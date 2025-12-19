Prima pagină » Știrile zilei » Atacul de la Sydney: Au fost strânse donații de peste 1.5 milioane de dolari pentru eroul de la Bondi

Ahmed al Ahmed, bărbatul care a intervenit în timpul atacului armat de la Plaja Bondi a primit o donație de peste 1.5 milioane de dolari, strânsă printr-o campanie online la care au contribuit zeci de mii de oameni din întreaga lume, relatează Reuters.
Sursa: Captură video X
Radu Mocanu
19 dec. 2025, 07:42, Știri externe

Ahmed este creditat cu salvarea mai multor vieți după ce a reușit să dezarmeze unul dintre atacatori în timpul atacului de duminică. Acesta l-a pus la pământ pe atacatorul de 50 de ani, însă a fost împușcat de fiul acestuia, al doilea suspect în atac. El se află în continuare internat în spital, după ce a fost operat. 

Pentru acțiunile sale, o campanie de donații de pe platforma GoFundMe a strâns 1.65 de milioane de dolari cu contribuții de la peste 43.000 de persoane. Printre donatori se numără și miliardarul Bill Ackman, care a oferit peste 60.000 de dolari și a promovat inițiativa pe rețele de socializare. 

Într-un mesaj adresat donatorilor, Ahmed a îndemnat la solidaritate: „Să fim alături unii de alții, toți oamenii. Și să uităm tot ce e rău și să mergem mai departe pentru a salva vieți”. 

Atacul de duminică a vizat un eveniment cu prilejul Hanukkah de pe plaja Bondi și în urma acestuia 15 morți și 20 de răniți. Autoritățile australiene susțin că autorii au fost un bărbat de 50 de ani, ucis ulterior de poliție, și fiul său de 24 de ani, rănit grav.  

 

