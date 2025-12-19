Prima pagină » Știri externe » Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro

Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că membrii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027.
Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.
Mădălina Dinu
19 dec. 2025, 08:39, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat aprobarea de către Consiliul European a unui pachet financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care acoperă perioada 2026-2027, scrie Baha.

El a spus că decizia oferă o „garanție” de stabilitate pentru următorii ani și asigură sprijin continuu din partea Uniunii Europene. Zelenski a subliniat că activele rusești care rămân înghețate în Europa și finanțarea Ucrainei sunt „importante”.

„Acesta este un sprijin semnificativ care ne întărește cu adevărat rezistența”, a scris el.

Planul de finanțare se bazează pe împrumuturi colective prin intermediul Comisiei Europene, utilizând propriul buget comun al blocului comunitar, mai degrabă decât contribuții naționale directe. „Ne-am angajat, am livrat”, a scris Costa într-o postare pe X.

Anunțul a venit după ore întregi de negocieri la Bruxelles, care au urmat săptămânilor de discuții blocate privind posibilitatea utilizării activelor rusești înghețate pentru a sprijini ajutorul financiar.

Recomandarea video