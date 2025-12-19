Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat aprobarea de către Consiliul European a unui pachet financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care acoperă perioada 2026-2027, scrie Baha.

El a spus că decizia oferă o „garanție” de stabilitate pentru următorii ani și asigură sprijin continuu din partea Uniunii Europene. Zelenski a subliniat că activele rusești care rămân înghețate în Europa și finanțarea Ucrainei sunt „importante”.

„Acesta este un sprijin semnificativ care ne întărește cu adevărat rezistența”, a scris el.

Planul de finanțare se bazează pe împrumuturi colective prin intermediul Comisiei Europene, utilizând propriul buget comun al blocului comunitar, mai degrabă decât contribuții naționale directe. „Ne-am angajat, am livrat”, a scris Costa într-o postare pe X.

Anunțul a venit după ore întregi de negocieri la Bruxelles, care au urmat săptămânilor de discuții blocate privind posibilitatea utilizării activelor rusești înghețate pentru a sprijini ajutorul financiar.