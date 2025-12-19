Prima pagină » Știrile zilei » Japonia își reafirmă poziția non nucleară după ce un înalt oficial a sugerat că statul ar trebui să procure armament nuclear

Guvernul japonez și-a reafirmat vineri poziția de a nu deține arme nucleare, după ce presa locală a relatat că un înalt oficial din domeniul securității ar fi sugerat că Japonia ar trebui să ia în considerare dotarea nucleară pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, anunță Reuters.
19 dec. 2025, 09:37, Știri externe

Postul public NHK, au relatat că un oficial de rang înalt din cadrul biroului premierului Sanae Takaichi ar fi afirmat că deteriorarea mediului de securitate regional justifică necesitatea armelor nucleare. 

Minoru Kihara, secretarul-șef al cabinetului, a declarat că politica nucleară a Japoniei rămâne neschimbată, reiterând cele trei principii non-nucleare ale țării: de a nu deține, de a nu produce și de a nu permite prezența armelor nucleare pe teritoriul japonez. 

Kihara a refuzat însă să comenteze declarațiile oficialului și nu a menționat dacă acesta va fi demis, având în vedere că opoziția a cerut acest demers. 

Îngrijorările japoneze sunt alimentate de îndoilele privind garanțiiel de securitate oferite de administrația americană, dar și presiunile exercitate de vecini înarmați nuclear, precum China, Rusia și Coreea de Nord. 

Unii parlamentari din partidul aflat la guvernare au sugerat chiar ca SUA să fie autorizate să desfășoare arme nucleare pe submarine sau alte platforme în apropierea Japoniei, pentru a întări descurajarea.

Subiectul armelor nucleare rămâne extrem de sensibil în Japonia, singura țară care a suferit bombardamente atomice, la Hiroshima și Nagasaki, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, o investigație Reuters publicată în luna august a indicat o creștere a disponibilității politice și publice de a relaxa aceste principii, pe fondul amenințărilor de securitate tot mai accentuate.

