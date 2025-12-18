Prima pagină » Știrile zilei » Sute de cetățeni japonezi și-au dat în judecată guvernul pentru inacțiunile în fața schimbărilor climatice

Sute de cetățeni japonezi și-au dat în judecată guvernul pentru inacțiunile în fața schimbărilor climatice

Sute de persoane din Japonia au depus o plângere în instanță împotriva propriului guvern argumentând că lipsa de acțiune în privința schimbărilor climatice este neconstituțională, fiind prima astfel de acțiune juridică, notează Le Figaro.
Sute de cetățeni japonezi și-au dat în judecată guvernul pentru inacțiunile în fața schimbărilor climatice
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 09:04, Știri externe

Akihiro Shima, avocatul principal al grupului de reclamanți a declarat: „Tocmai am depus cererea și probe la tribunal, iar acțiunea noastră a fost acceptată oficial”, punctând că acțiune a fost inițiată de 450 de persoane din întreaga Japonie. Cetățenii denunță guvernul pentru eforturi insuficiente în combaterea schimbărilor climatice. 

Reclamanții susțin că lipsa unor politici climatice adecvate le încalcă drepturile fundamentale, punând în pericol sănătatea, siguranța și stabilitatea economică, întrucât în decursul anului curent, Japonia a înregistrat cea mai caldă vară din istorie. 

Un cetățean nemulțumit de activitatea guvernamentală este Kiichi Akiyama, un muncitor în construcții care susține că temperatura îi provoacă dificultăți la locul de muncă, subliniind că din cauza vremii, muncitorii lucrează mai lent și „Au fost cazuri în care oamenii au leșinat pe șantier sau au murit după ce s-au întors acasă”. 

O altă reclamantă, Saito, mamă a unui copil de șase ani, spune că temperaturile record îi limitează fiului său posibilitatea de a se juca afară, iar piscinele publice sunt închise frecvent din cauza alertelor de caniculă. 

Plângerea critică și obiectivele climatice asumate de Japonia, considerate incompatibile cu Acordul de la Paris. Deși guvernul și-a asumat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 60% până în 2035 și cu 73% până în 2040 față de nivelul din 2013, reclamanții susțin că aceste ținte sunt sub recomandările Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice. 

Reclamanții au solicitat despăgubiri de 1.000 de yeni pentru , (5.5 euro), subliniind că acțiune în justiție nu are o motivației financiară subliniind că este mai necesară reposnabilizarea guvernului. 

