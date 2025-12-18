Guvernul australian anunță măsuri mai dure împotriva limbajului care incită la ură, pe fondul atacului de la Sydney

„Australienii sunt șocați și furioși. Eu sunt furios. Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a combate acest flagel și mai mult”, a spus premierul Albanese, într-o conferință de presă.

Șeful guvernul de la Canberra a anunțat că printre măsurile propuse se numără ușurarea procedurilor de inculpare în cazurile de limbaj care incită la ură sau violență, majorarea pedepselor și crearea unui mecanism pentru sancționarea organizațiilor ai căror lideri instigă la ură.

Guvernul australian a subliniat că a condamnat constant antisemitismul în ultimii doi ani, adoptând deja legi care incriminează discursul instigator la ură. În luna august, Australia a expulzat ambasadorul Iranului, acuzând Teheranul că ar fi coordonat două atacuri antisemite.

Autoritățile au confirmat că suspecții atacului de la Plaja Bondi sunt Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, și de fiul său, Naveed Akram, de 24 de ani. Sajid a fost împușcat la fața locului, în timp ce fiul său a fost pus sub acuzare pentru 59 de infracțiuni, inclusiv omor și fapte de terorism, după ce s-a trezit din comă.

Poliția a anunțat că atacul a fost motivat de ideologia Statului Islamic și în prezent anchetează detalile unei călătorii în Filipine a suspecților și legăturile acestora cu militanți din Filipine. Autoritățile de la Manila au confirmat că cei doi s-au aflat pe teritoriul statului, însă au negat existența unor tabere de antrenamente jihadiste.