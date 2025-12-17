Atacul din Australia: Filipine neagă existența taberelor de antrenament jihadiste

Autoritățile filipineze au reacționat după ce au apărut informații potrvit cărora cei doi suspecți au fost pregătiți într-o tabără jihadistă din Filipine.

Președintele Ferdinand Marcos a respins categoric acuzațiile. „Președintele Ferdinand Marcos respinge oficial descrierea înșelătoare a Filipinelor ca fiind centrul de instruire al Statului Islamic. Nu a fost adusă nicio dovadă conform căreia țara este folosită pentru instruire în scopuri teroriste”, a declarat Claire Castro, purtătoarea de cuvânt a președintelui de la Manila, citând un comunicat al Consiliului de Securitate Națională.

Declarațiile vin după ce autoritățile filipineze au confirmat marți că Sajid Akram și fiul său, Naveed Akram, autorii atacului de duminică din Sydney, s-au aflat pe teritoriul Filipinelor în decursul lunii noiembrie.

Biroul filipinez de Imigrări a precizat că cei doi au călătorit în regiunea Davao, pe insula Mindanao, o zonă care este cunoscută pentru dificultățile de control guvernamental și a fost, în trecut, asociată cu activități ale Statului Islamic.

Potrivit autorităților australiene, atacul de duminica care a vizat un eveniment cu prilejul sărbătorii de Hanukkah și a ucis 15 persoane și rănit alte 20, a fost motivat de idologia grupării Stat Islamic.