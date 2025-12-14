Netanyahu profită de atacul din Sydney pentru a ataca Australia

Netanyahu a declarat că apelul Australiei pentru un stat palestinian „alimentează focul antisemitismului”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur liderul australian duminică, în timp ce națiunile și-au exprimat șocul și compasiunea față de atentatul în masă de la un eveniment festiv evreiesc din Sydney. Netanyahu l-a avertizat pe prim-ministrul Anthony Albanese că „apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian alimentează focul antisemitismului”, transmite AP.

Netanyahu leagă atacul de recunoașterea statului palestinian

Netanyahu, în timpul războiului din Gaza, a încercat în repetate rânduri să facă legătura între apelurile pentru un stat palestinian și criticile aduse ofensivei militare a Israelului. El leagă aceste apeluri cu incidentele tot mai frecvente de antisemitism la nivel mondial.

Alți membri ai guvernului israelian au îndemnat duminică Australia să ia măsuri mai ferme împotriva atacurilor antisemite. Netanyahu a mers mai departe, încercând să facă legătura între atacul din Sydney, în care au murit cel puțin 11 persoane, printre care și un israelian, și sprijinul acordat statului palestinian.

Australia a recunoscut statul palestinian în septembrie

Australia a fost printre țările care au recunoscut oficial statul palestinian în septembrie, în timpul reuniunii liderilor mondiali la Națiunile Unite. Potrivit Ministerului de Externe palestinian, 159 de țări au recunoscut Palestina.

Cea mai mare parte a comunității internaționale consideră că soluția celor două state este singura modalitate de a pune capăt conflictului care durează de zeci de ani. Guvernul Netanyahu a declarat că presiunea internațională pentru crearea unui stat palestinian recompensează Hamas.

Reacții internaționale la atacul din Sydney

Statele Unite: Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Washingtonul condamnă cu fermitate atacul. „Antisemitismul nu are loc în această lume”, a spus Rubio.

Marea Britanie: Regele Charles al III-lea a declarat că este „consternat și întristat””. Biroul președintelui israelian Isaac Herzog a declarat că Herzog l-a contactat pe rege în septembrie, avertizându-l cu privire la o „epidemie de antisemitism” în trei țări din Commonwealth: Marea Britanie, Canada și Australia. Poliția din Londra a anunțat intensificarea măsurilor de securitate la locurile evreiești.

Germania: Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că atacul l-a lăsat „fără cuvinte”. „Acesta este un atac la adresa valorilor noastre comune. Trebuie să oprim acest antisemitism, aici, în Germania, și în întreaga lume””, a adăugat el.

ONU: Secretarul general Antonio Guterres s-a declarat îngrozit. „Inima mea este alături de comunitatea evreiască din întreaga lume în această primă zi de Hanuka, o sărbătoare care celebrează miracolul păcii și al luminii care învinge întunericul”, a spus Guterres.

India: Prim-ministrul indian Narendra Modi a condamnat „atacul terorist îngrozitor” și a declarat că „suntem solidari cu poporul australian în acest moment de doliu”.

Iran: Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a condamnat atacul. „Terorismul și uciderea de oameni, oriunde ar avea loc, sunt inacceptabile și trebuie condamnate”, a declarat el.

Congresul Evreiesc Mondial: „Nu ne va distruge”

Președintele Congresului Evreiesc Mondial, Ronald Lauder, a declarat că „nicio comunitate nu ar trebui să se teamă vreodată să se reunească pentru a-și celebra credința, tradițiile sau identitatea”.

„Nu vă înșelați, acest lucru nu ne va distruge”, a adăugat Lauder.

Reacții din Australia

Pastorul anglican Matt Graham a declarat pentru Australian Broadcasting Corp. că este „înconjurat constant de graffiti antisemite”. „Cred că pentru comunitatea noastră din estul Sydney-ului și, ca creștin, vreau doar să declar că sunt alături de poporul Israel”, a spus el. Graham oficia o slujbă la biserica anglicană Bondi din apropiere când oameni panicați au început să intre pentru a se adăposti.