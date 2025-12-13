Prima pagină » Știri externe » Odessa suferă întreruperi majore de curent electric după un atac rusesc

Orașul portuar Odessa, din sudul Ucrainei, și regiunea înconjurătoare au suferit sâmbătă întreruperi majore de curent electric, după un atac rusesc de amploare asupra rețelei electrice din întreaga țară, care a avut loc în timpul nopții, scrie Reuters.
Foto: Facebook/ zelenski
Laura Buciu
13 dec. 2025, 20:57, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a atacat Ucraina cu peste 450 de drone și 30 de rachete.

„Atacul a vizat în principal sistemul nostru energetic, din sudul țării și regiunea Odessa”, a scris el pe Telegram, adăugând că mii de familii din șapte regiuni ale Ucrainei au rămas fără energie electrică.

Moscova a bombardat în mod regulat sistemul energetic al Ucrainei de la invazia din 2022, provocând întreruperi de curent de câteva ore pe zi în toată țara.

Operatorul rețelei electrice din Ucraina a declarat că un „număr semnificativ” de gospodării au rămas fără energie electrică în regiunile sudice Odessa și Mykolaiv, iar partea controlată de Ucraina a regiunii de frontieră Herson a rămas complet fără energie electrică.

 

