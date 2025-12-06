Atac masiv în Ucraina: Dronele și rachetele rusești au lovit un nod feroviar din apropierea capitalei

Compania feroviară nu a raportat victime în urma atacului din timpul nopții din orașul Fastiv, scrie Reuters.

„Rusia continuă să ignore orice eforturi de pace și, în schimb, atacă infrastructura civilă critică, inclusiv sistemul nostru energetic și căile ferate”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, pe X.

El adaugă că, în aceste condiții, presiunea asupra Rusiei nu poate fi amânată, și mai ales „nu sub pretextul procesului de pace”.

Compania feroviară a anunțat pe Telegram că a fost nevoită să anuleze mai multe trenuri suburbane în apropierea capitalei și a orașului Cernihiv, din nord-estul Ucrainei.

Serviciile de urgență au raportat un incendiu și distrugeri pe teritoriul gării și depoului, dar nu au dat mai multe detalii. Raportul a menționat, de asemenea, un atac asupra infrastructurii din regiunea Cernihiv.

Armata ucraineană a transmis că Rusia a lansat 653 de drone și 51 de rachete asupra Ucrainei în timpul nopții. Forțele ucrainene au doborât 585 de drone și 30 de rachete.

Instalațiile de producere a energiei electrice și termice din regiunile Cernihiv, Zaporizhzhia, Lviv și Dnipropetrovsk au fost, de asemenea, ținte ale atacului.

9.500 de clienți au rămas fără căldură și 34.000 fără alimentare cu apă în regiunea sudică Odesa.

„Instalațiile portuare (din Odesa) au fost, de asemenea, atacate: o parte din infrastructură a fost deconectată de la sursa de energie, iar operatorii au trecut la alimentarea de rezervă de la generatoare”, au transmis autoritățile.

Ministerul ucrainean al energiei a declarat că atacurile au lovit infrastructura energetică din opt regiuni peste noapte, provocând întreruperi de curent.

Lucrările de reparații de urgență sunt deja în curs de desfășurare.