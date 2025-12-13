Israelul confirmă uciderea liderului Hamas Raed Saad, după ordinul premierului Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat un atac asupra comandantului de rang înalt al Hamas, Raed Saad, după o explozie care a rănit militari israelieni în Gaza, scrie AlJazeera.

Deși biroul premierului nu a confirmat inițial soarta acestuia, presa israeliană și armata au anunțat ulterior că liderul Hamas a fost ucis.

Armata israeliană confirmă operațiunea, cu sprijinul serviciilor de informații

Armata israeliană a transmis că Raed Saad a fost ucis într-o lovitură țintită desfășurată în Fâșia Gaza, în cooperare cu agenția de securitate internă Shin Bet.

Potrivit militarilor, operațiunea face parte din eforturile continue de a împiedica Hamas să își refacă capacitățile operaționale după luni de confruntări intense.

Oficialii au precizat că atacul a urmat unor evaluări recente ale informațiilor, care indicau tentative ale Hamas de a-și reorganiza structurile de comandă și producția de armament.

Rolul lui Raed Saad în conducerea Hamas

Raed Saad era considerat unul dintre cei mai importanți lideri Hamas rămași activi în Fâșia Gaza și un veteran al aripii armate a organizației.

El făcea parte din consiliul militar al Brigăzilor Qassam și conducea departamentele de operațiuni și producție ale grupării.

Documente ale Consiliului European pentru Relații Externe îl descriu pe Saad drept al doilea om în ierarhia aripii militare Hamas.

Armata israeliană a mai arătat că acesta avea legături strânse cu Marwan Issa, adjunctul șefului aripii armate, și a deținut mai multe funcții de conducere de-a lungul anilor.

Israelul îl leagă pe Saad de atacurile din 7 octombrie

În comunicatul său, biroul lui Netanyahu l-a acuzat pe Saad că a fost „unul dintre arhitecții” atacurilor din 7 octombrie 2023 din sudul Israelului.

Oficialii israelieni au afirmat că decizia de a-l viza a fost direct legată de atacurile recente asupra forțelor israeliene și de considerente mai ample de securitate.

Hamas nu a avut, până în prezent, o reacție oficială la informațiile privind moartea lui Saad sau la acuzațiile Israelului.