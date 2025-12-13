Prima pagină » Politic » Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, el fiind nevoit să amâne vizita oficială în țara noastră, programată pentru săptămâna viitoare.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România
Laura Buciu
13 dec. 2025, 21:51, Politic

Ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul său, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a fost nevoit să amâne vizita oficială în România, programată pentru săptămâna viitoare, transmite, sâmbătă seara, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Vizita, care urma să includă Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, va fi reprogramată, generalul Grynkewich prioritizând o deplasare în România la începutul anului 2026.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, care deține funcțiile de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și de Comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (U.S. European Command – USEUCOM), ar fi trebuit să ajungă marți, 16 decembrie, într-o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu. Vizita celor doi lideri militari ar fi subliniat angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
Libertatea
Electrocasnicul care consumă într-un singur minut cât 300 de becuri deschise simultan. Este cea mai mare pagubă la casa omului, dar majoritatea românilor îl au
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor