NATO se grăbește să acopere lacunele din apărarea aeriană vulnerabilă. Miniștrii apărării din alianță se întâlnesc la Bruxelles

Miercuri, miniștrii apărării din alianța formată din 32 de membri se întâlnesc la Bruxelles, iar o problemă cheie va fi dacă regulile naționale împiedică ofițerul militar de vârf al NATO să combată în mod eficient amenințările aeriene.

În ultimele săptămâni, vehicule aeriene fără pilot suspecte au încălcat spațiul aerian belgian, german, danez și norvegian, drone rusești au fost urmărite deasupra României și doborâte deasupra Poloniei, iar alianța militară a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare după ce trei avioane rusești MiG-31 au zburat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, potrivit Politico.

Ca răspuns, NATO a dezvăluit un nou program Eastern Sentry, care mută avioanele de luptă și sistemele de apărare aeriană în țările din prima linie.

Dar amenințarea a deschis și o dezbatere mai amplă cu privire la faptul dacă comandantul suprem al alianței în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, are suficientă claritate asupra a ceea ce poate și nu poate face, având în vedere limitele numite „rezervări naționale” pe care aliații le pot stabili pentru forțele lor în misiunile NATO.

„Nu este un secret că, cu cât există mai multe „rezervări naționale” – în special în ceea ce privește avioanele noastre de vânătoare – cu atât este mai dificil pentru SACEUR să răspundă imediat”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, înaintea summitului. „Acestea sunt discuții pe care le vom continua în cadrul alianței și ne vom asigura că… acolo unde pot fi reduse, vor fi reduse”.

Whitaker a mai spus că Washingtonul se așteaptă ca aliații NATO să anunțe „mari” angajamente de cheltuieli pentru achiziționarea de arme ucrainene din SUA în cadrul reuniunii de miercuri.

Păstrarea vigilenței

Public, NATO insistă că are deja toată autoritatea necesară pentru a acționa împotriva amenințărilor aeriene.

„Vă pot asigura… că atunci când aceste avioane [rusești] vor reprezenta o amenințare, putem lua măsurile extreme”, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte. „Atâta timp cât nu reprezintă o amenințare, le vom ghida cu blândețe în afara spațiului nostru aerian”.

Dar, în timp ce Grynkewich este „mulțumit” de ordinele generale stabilite de membrii alianței pentru fiecare misiune – așa-numitele reguli de angajare –, diferitele misiuni aeriene ale NATO sunt „încă un mozaic”, a declarat un diplomat de rang înalt al alianței, căruia, la fel ca și altora citați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre discuțiile din spatele ușilor închise.

Pe măsură ce NATO încearcă să-și consolideze sistemele integrate de apărare aeriană, „SACEUR are nevoie de flexibilitate, are nevoie de o marjă de manevră”, a spus diplomatul, „și trebuie să scape cât mai mult posibil de rezervele naționale”.

La reuniunea de miercuri, miniștrii vor evalua Eastern Sentry. Nu au existat incursiuni rusești dovedite de la incidentul din Estonia.

În ianuarie, alianța a lansat un program similar, numit Baltic Sentry, pentru a patrulă căile navigabile în urma incidentelor suspecte de tăiere a cablurilor submarine, după care numărul de noi episoade a scăzut.

„Dacă ne uităm la succesul Baltic Sentry, suntem încrezători că noul Eastern Sentry, cu contribuții din partea multor aliați, va avea un rol credibil în descurajarea Rusiei de la viitoare incursiuni în spațiul aerian”, a declarat un al doilea diplomat NATO de rang înalt.

Washingtonul, de asemenea, este probabil să ajute la colectarea de informații și coordonarea programului, a declarat un oficial american din domeniul apărării pentru POLITICO.

Răspuns flexibil

Cu toate acestea, consolidarea apărării aeriene aliate poate necesita, de asemenea, acordarea unui mandat mai larg lui Grynkewich.

Istoric, restricțiile naționale au împiedicat NATO să desfășoare trupe în anumite locații și au limitat utilizarea resurselor în scopuri specifice, a declarat Oana Lungescu, membru al think tank-ului Royal United Services Institute și fost purtător de cuvânt al NATO, ceea ce „a îngreunat mult coordonarea”.

În ceea ce privește apărarea aeriană, este vorba despre „o mai mare claritate” cu privire la aceste limite pentru „SACEUR în ceea ce privește desfășurarea forțelor și capacităților”, a spus ea.

Grynkewich examinează regulile privind flexibilitatea misiunilor și restricțiile naționale în cadrul Eastern Sentry, care ar îmbunătăți treptat răspunsul NATO, potrivit a doi diplomați NATO și unui oficial NATO. Se așteaptă ca el să-și prezinte propunerile aliaților anul viitor, a adăugat unul dintre diplomați și oficialul.

Miniștrii apărării vor discuta, de asemenea, inițiativele comune ale UE și NATO. Blocul european conduce mai multe inițiative în domeniul apărării, printre care programul SAFE de împrumuturi pentru achiziționarea de armament, în valoare de 150 de miliarde de euro, și se așteaptă ca joi să prezinte o strategie de apărare cuprinzătoare pentru 2030.

Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat să construiască un „zid de drone” pentru a proteja statele din prima linie de Rusia.

Deși planul a fost primit cu reacții mixte în UE, aliații NATO susțin în general ideea ca Bruxelles să contribuie la finanțarea sistemelor de apărare împotriva dronelor, au declarat doi diplomați NATO. Dar acest lucru poate funcționa numai dacă aliații și Grynkewich păstrează controlul deplin asupra echipamentelor și asupra modului în care acestea sunt utilizate, au adăugat ei.