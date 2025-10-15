Aplicație pentru eliminarea barierelor cu care se confruntă tinerii în ceea ce privește sănătatea lor mintală

Aceasta vine după ce adolescenții de la Blythe Bridge High School din Staffordshire Moorlands au câștigat un concurs organizat de organizația caritabilă de prevenire a sinuciderilor Oli Leigh Trust.

Aplicația lor, Mindful Mondays, speră să elimine barierele cu care se confruntă tinerii în ceea ce privește sănătatea lor mintală, potrivit BBC.

Sophie Hodgkinson, în vârstă de 15 ani, una dintre elevele care au avut ideea, a declarat: „Mulți oameni se luptă în tăcere cu această problemă și nu consideră că este în regulă să vorbească despre ea. Există o mulțime de stigmate negative în jurul ei”.

Tilly Hyatt, tot din echipa de șase, a considerat că este mai bine ca ideea să vină de la tineri, deoarece adulții s-ar putea să nu înțeleagă pe deplin presiunile cu care se confruntă adolescenții.

Ea a spus: „Știm ce cauzează stresul și cum să-l ameliorăm”.

Spațiu pentru discuții anonime

Aplicația speră să ofere un spațiu sigur în care elevii să poată discuta în mod anonim despre sănătatea lor mintală, oferindu-le în același timp provocări care să-i ajute să o îmbunătățească.

„Va contribui la crearea unei baze pozitive, astfel încât oamenii să poată fi mai fericiți, să se concentreze mai bine la școală și să ajute, în pași mici, la îmbunătățirea sănătății mentale în viitor”, a spus Anneliese Costain, un alt membru al echipei.

Kristopher Knight predă științe la școală și consideră că problemele de sănătate mintală sunt una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă școlile.

El a spus: „Vedem elevi care nu participă la ore și, în mare parte, acest lucru se datorează lipsei de resurse în școli și în afara acestora, din cauza unor factori externi, cum ar fi finanțarea”.

„Nu suntem profesioniști [în ceea ce privește sănătatea mintală], suntem acolo pentru a sprijini elevii, dar prioritatea noastră principală este să fim în sala de clasă pentru a-i învăța”, a adăugat el.

Întrebat ce părere are despre ideea fetelor, Knight a spus că este mândru de ceea ce au realizat.

„Orice sprijin pe care îl putem oferi elevilor noștri și orice lucruri mărunte pe care le pot face singuri sau despre care pot discuta cu părinții nu pot fi decât pozitive”, a adăugat el.

„Nu mă pot gândi la nimic mai bun de susținut decât sănătatea mintală a tinerilor”.