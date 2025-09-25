Prima pagină » Comunicate » Se lansează BREWTIFI, o aplicație mobilă unică: platforma pasionaților în lumea cafelei

Începând de azi, pasionații de cafea din România și din Europa au la dispoziție BREWTIFI, prima aplicație inteligentă destinată celor care doresc să exploreze universul cafelei de calitate, cu focus pe cafeaua de specialitate.
Mediafax
25 sept. 2025, 14:12, Comunicate

Disponibilă gratuit în App Store și Google Play, aplicația își propune să fie acea platformă de referință pentru pasionații de cafea, oferind o multitudine de posibilități de descoperire, învățare, explorare și achiziție de cafea, echipamente și produse conexe.

Pre-lansarea BREWTIFI va avea loc la How To Web Conference 2025 (1-2 octombrie), unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din România și din Europa de Est, aplicația fiind selectată în semifinala competiției Spotlight, printre cele mai bune 20 de startup-uri care își vor prezenta ideea și planul de afaceri pe scena conferinței. Imediat după aceea, lansarea oficială va fi la Slow Coffee Festival, care are loc între 3 și 5 octombrie la Romexpo (București), acolo unde BREWTIFI va fi partener de inovație, oferind în aplicație și o secțiune specială dedicată festivalului, cu harta expozanților, agenda evenimentului și oferte.

