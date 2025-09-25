Se lansează BREWTIFI, o aplicație mobilă unică: platforma pasionaților în lumea cafelei

Disponibilă gratuit în App Store și Google Play, aplicația își propune să fie acea platformă de referință pentru pasionații de cafea, oferind o multitudine de posibilități de descoperire, învățare, explorare și achiziție de cafea, echipamente și produse conexe.

Pre-lansarea BREWTIFI va avea loc la How To Web Conference 2025 (1-2 octombrie), unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din România și din Europa de Est, aplicația fiind selectată în semifinala competiției Spotlight, printre cele mai bune 20 de startup-uri care își vor prezenta ideea și planul de afaceri pe scena conferinței. Imediat după aceea, lansarea oficială va fi la Slow Coffee Festival, care are loc între 3 și 5 octombrie la Romexpo (București), acolo unde BREWTIFI va fi partener de inovație, oferind în aplicație și o secțiune specială dedicată festivalului, cu harta expozanților, agenda evenimentului și oferte.

