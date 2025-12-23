STUDIU: CE ÎȘI DORESC COPIII DE LA MOȘ CRĂCIUN

Top cadouri dorite: jucării clasice (34%) și gadgeturi/jucării electronice (28%), urmate de articole vestimentare (13%).

„Dincolo de liste, se simte nevoia copiilor de emoție, joacă și timp împreună cu cei dragi. Cadourile contează, dar experiențele și atenția rămân esențiale.”, declară Anca Scarlat, Marketing & Communication Manager, Colosseum Mall

Dincolo de cadourile concrete, mulți copii visează la dorințe „magice” – superputeri (26%), baghete fermecate (21%) sau chiar o lume mai bună pentru toți copiii (11%), indicând faptul că imaginația și valorile simbolice continuă să joace un rol important în perioada sărbătorilor. Un procent de 12% dintre copii își doresc timp petrecut cu familia sau experiențe, precum ieșiri la cinema sau în parcuri de distracții,

Peste jumătate dintre copii încă mai cred în Moș Crăciun, însă această credință scade odată cu înaintarea în vârstă, marcând o tranziție naturală de la fantezie la realism.

Din perspectiva părinților, Crăciunul de astăzi este perceput ca fiind mai bogat în cadouri (37%), dar și mai comercial (36%) comparativ cu propria copilărie. 1 din 5 părinți consideră că s-a pierdut o parte din „magia” Crăciunului, chiar dacă emoțiile dominante rămân bucuria și entuziasmul. Această schimbare vine la pachet cu presiuni crescute: 66% resimt presiune financiară, 48% presiunea timpului, 38% teama de a nu-și dezamăgi copilul.

În ceea ce privește bugetul alocat, 61% dintre părinți alocă între 200 și 500 de lei pentru cadourile de Crăciun ale copiilor, iar aproximativ un sfert depășesc acest buget, mai ales în cazul copiilor mai mari. În același timp, 70% dintre părinți spun că dorințele copiilor sunt frecvent peste ceea ce consideră aceștia realist sau potrivit. Cumpărăturile de Crăciun sunt un proces planificat și consumator de timp: peste jumătate dintre părinți petrec între 2 și 5 ore căutând cadourile, iar 28% investesc chiar peste 5 ore.

Părinții cumpără majoritatea cadourilor din mall-uri (74%), dar și online (80%), iar aproximativ jumătate planifică achizițiile în prima parte a lunii decembrie pentru a evita aglomerația. Comerțul fizic și online se completează, reflectând o combinație între confort, varietate și planificare atentă.

Vizitele la mall cresc în perioada sărbătorilor, mai ales pentru plimbări și cumpărături legate de Crăciun. Copiii merg frecvent la mall pe tot parcursul anului, însă în perioada sărbătorilor vizitele cresc semnificativ. În mod normal, 37% merg săptămânal și 38% ocazional (de câteva ori pe lună). În timpul sărbătorilor, vizitele săptămânale rămân similare (37%), dar proporția celor care merg ocazional crește la 43%, indicând o activitate comercială intensificată și experiențe de Crăciun mai frecvente pentru copii.

Peste 1.000 de scrisori lăsate pentru Moș Crăciun, la Colosseum Mall

În perioada 29 noiembrie – 21 decembrie, Colosseum Mall a derulat campania „Crăciun la Polul Colosseum Mall”, un adevărat manifest al bucuriei sărbătorilor de iarnă, care a adus împreună numeroase spectacole și activități interactive dedicate întregii familii. Unul dintre cele mai apreciate momente ale campaniei a fost Atelierul de Scrisori pentru Moș Crăciun, unde copiii au lăsat peste 1.000 de scrisori, având ocazia să-și exprime cele mai mari dorințe pentru Crăciun. Dincolo de jucării, gadgeturi sau articole vestimentare, cei mici l-au surprins pe Moș Crăciun cu mesaje pline de imaginație și sinceritate. Printre dorințele inedite s-au numărat note mari la Evaluarea Națională, costumație de Michael Jackson, viniluri cu Smiley și Theo Rose, tricouri personalizate cu fotbaliștii preferați – Dobre de la Rapid sau Cristiano Ronaldo – dar și animale de companie. Cei mai puțin pretențioși au cerut doar dulciuri, fructe sau chipsuri, în timp ce alții au transmis mesaje cu o încărcătură emoțională puternică, pledând pentru pace, sănătate și bunăstare pentru toți copiii din lume. Nu au lipsit nici întrebările adresate direct lui Moș Crăciun, despre vârsta sa sau despre reni și promisiunile că va fi așteptat cu dulciurile preferate și un pahar de lapte cald. Cele mai populare cadouri solicitate la Atelierul de Scrisori pentru Moș Crăciun din Colosseum Mall au fost jocurile Kendama și Lego.

