Mister legat de cadavrul unui tânăr descoperit într-o mașină incendiată la Viena. Ar putea fi fiul unui politician ucrainean

Cadavrul unui tânăr descoperit într-o mașină incendiată la Viena ar putea fi al fiului unui politician ucrainean. Autoritățile austriece și ucrainene nu au prezentat explicații. Anchetatorii analizează varianta unei crime.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
01 dec. 2025, 16:57, Politic

Cadavrul unui bărbat în vârstă de aproximativ 21 de ani a fost găsit pe 26 noiembrie pe bancheta din spate a unei mașini complet arse, în districtul vienez Donaustadt.

Pe 1 decembrie, „Social. Kharkiv”, citând o sursă, a relatat că victima crimei ar putea fi fiul viceprimarului din Harkov, Serhii Kuzmin, anunță publicația ucraineană Focus.

Se pare că un prieten apropiat de familia politicianului și care locuiește în străinătate a raportat miercuri seara dispariția unui bărbat în vârstă de 21 de ani.

Informația despre descoperirea mașinii incendiate de către trecători la ora trei dimineața a fost publicată pentru prima dată de publicația austriacă Kronen Zeitung, mai transmit ucrainenii. Conform Poliției, autopsia a arătat că un traumatism reprezintă cauza morții în cazul corpului găsit în mașină.

Jurnaliștii austrieci au relatat că victima a fost un ucrainean în vârstă de 21 de ani și că tânărul a fost probabil ucis. Anchetatorii menționează strangularea sau insolația drept posibile cauze ale morții. De asemenea, există date preliminare despre cauza incendiului: cel mai probabil, focul a fost provocat de utilizarea combustibilului. În prezent, Poliția investighează cine l-a ucis pe tânăr și care au fost motivele sale.

Autoritățile au refuzat să comenteze

Primarul orașului Harkov, Igor Terekhov, a refuzat să comenteze, spunând că este vorba de o problemă personală de familie. Totuși, el nu a negat și nici nu a confirmat informațiile apărute în presă.

Conform informațiilor de pe site-ul Primăriei orașului Harkov, Serhii Kuzmin este viceprimarul orașului Harkov. Responsabilitățile sale sunt implementarea politicii statale și locale în domeniul digitalizării și telecomunicațiilor.

