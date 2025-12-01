Prima pagină » Social » Tânăr arestat după ce a intrat cu scuterul în tatăl și sora sa în timpul unei înmormântări

Un tânăr de 25 de ani a fost arestat preventiv luni de Judecătoria Pitești, fiind acuzat că, în timpul unei înmormântări, a intrat cu scuterul în tatăl și sora sa, apoi și=a agresat și mama.
IPJ Argeș anunță că luni tânărul a fost prezentat în fața instanței, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, iar Judecătoria Pitești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz au început după ce polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat, cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter și ar fi devenit agresiv față de membrii propriei familii.

Din cercetări s-a stabilit că tânărul de 25 de ani ar fi mers la înmormântare pe un scuter, acroșând în mod intenționat pe tatăl și pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter și și-a agresat și mama.

Polițiștii au emis un Ordin de protecție provizoriu, fără măsura monitorizării electronice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Duminică, bărbatul de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor săvârșirii faptelor.

