NATO ia în considerare o reacție militară mai puternică la provocările Rusiei

Aliații NATO analizează opțiunile pentru un răspuns mai decisiv la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale Rusiei, inclusiv măsuri militare, a relatat Financial Times, joi, citând surse anonime.

Discuțiile au loc pe fondul unei creșteri a numărului de apariții misterioase ale dronelor în țările europene, ceea ce stârnește temeri privind implicarea Rusiei în războiul hibrid și reînnoiește îngrijorarea cu privire la securitatea alianței.

Potrivit a patru oficiali NATO informați cu privire la discuții, obiectivul este de a crește costul operațiunilor Moscovei în zona gri și de a consolida descurajarea în urma unei serii de incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești.

Printre măsurile luate în considerare se numără desfășurarea de drone armate de-a lungul frontierei rusești și relaxarea regulilor de angajare pentru a permite piloților NATO să deschidă focul asupra avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat.

Oficialii au declarat că țările vecine cu Rusia, sprijinite de Franța și Marea Britanie, au inițiat discuțiile.

Propunerile includ înarmarea dronelor de spionaj care în prezent funcționează doar în scopul culegerii de informații și relaxarea regulilor de angajare pentru piloții care patrulează flancul estic. O altă măsură luată în considerare implică desfășurarea de exerciții militare NATO direct de-a lungul granițelor Rusiei.

Dezbaterea urmează unei serii de incidente aeriene, inclusiv două perturbări consecutive la Aeroportul Internațional din München, pe 3 octombrie. Incidente similare au dus la închiderea temporară a Aeroportului Oslo din Norvegia și a Aeroportului Copenhaga din Danemarca în ultimele săptămâni, potrivit The Kyiv Independent.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat, de asemenea, în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute pe 19 septembrie, determinând țara baltică să invoce consultările în temeiul articolului 4 al NATO.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că Rusia încearcă să provoace o reacție exagerată din partea NATO.

„Exact asta vrea Rusia. Să reacționăm exagerat și apoi să afirmăm că NATO a început războiul cu Rusia. Nu putem cădea în această capcană”, a declarat Pevkur pentru Kyiv Independent.