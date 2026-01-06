Atac masiv al Ucrainei asupra Rusiei. Dronele ucrainene au lovit mai multe instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale

În Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment dintr-o dronă a lovit o clădire înaltă din centrul orașului în timpul atacului.

O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite. De asemenea, a fost provocat un incendiu, scrie The Kyiv Independent.

Primele atacuri raportate în timpul atacului nocturn au avut loc în Penza. Locuitorii au declarat că au auzit între cinci și șapte explozii după ora 2:00 dimineața, ora locală, și au văzut lumini în cer.

Rapoartele preliminare au sugerat o posibilă lovitură asupra unei fabrici de rulmenți.

În jurul orei 3:00 dimineața, ora locală, imaginile de pe rețelele de socializare au arătat o lumină puternică deasupra orașului Usman, unde dronele ar fi lovit o rafinărie de petrol, provocând un incendiu.

Au fost raportate explozii și în Sterlitamak, deși ținta de acolo rămâne neclară.

Autoritățile ruse nu au confirmat oficial amploarea sau țintele atacurilor.

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri împotriva instalațiilor petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia pe tot parcursul anului 2025, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Petrolul și gazul sunt surse cheie de venit pentru Moscova, contribuind la alimentarea invaziei sale în Ucraina.