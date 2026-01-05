Rusia a lovit o fabrică americană din Ucraina și a provocat o scurgere de 300 de tone de ulei

Conform United 24 Media, atacul a avut loc luni și a vizat o unitate industrială aparținând grupului Bunge, companie agribusiness cu sediul în Statele Unite.

Primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, a confirmat că lovitura a afectat infrastructura fabricii și a dus la scurgerea unei cantități mari de ulei pe principalele artere rutiere ale orașului.

Potrivit edilului, circulația în zona falezei va rămâne restricționată timp de două-trei zile, în ciuda intervențiilor de curățare.

Serviciile de urgență au intervenit pentru limitarea poluării, folosind nisip și materiale absorbante.

Atacul a provocat și un incendiu la fața locului, a avariat mai multe autoturisme și a deteriorat o linie electrică din apropiere, potrivit administrației militare regionale.

Șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, a declarat că nu au fost înregistrate victime.

Incidentul se adaugă unei serii de lovituri rusești asupra unor active aparținând companiilor americane din Ucraina.

În toate cazurile, autoritățile ucrainene au subliniat că facilitățile vizate aveau exclusiv activități civile.