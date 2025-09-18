Turcia avertizează că sistemul israelian de apărare aeriană al Ciprului ar putea destabiliza insula

Oficialii Ministerului Apărării din Turcia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la informațiile care sugerează că un sistem integrat de apărare aeriană Barak MX fabricat în Israel a fost livrat Ciprului. Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările guvernamentale, au declarat că eforturile de înarmare ale Ciprului ar amenința pacea și stabilitatea insulei și ar putea duce la „consecințe periculoase”.

Insula mediteraneană este divizată pe criterii etnice din 1974, când Turcia a invadat-o în urma unei lovituri de stat care avea ca scop unificarea insulei cu Grecia. Numai Turcia recunoaște declarația de independență a ciprioților turci din 1983 în partea de nord a insulei, unde Turcia continuă să mențină peste 35.000 de soldați, potrivit AP.

Sistemul terestru israelian este capabil să intercepteze simultan rachete, drone și avioane de la o distanță de până la 150 de kilometri. Implementarea sa ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă a scutului de apărare al Ciprului, care până de curând consta doar din arme din era sovietică, precum sistemul de rachete BUK M1-2.

Ministrul apărării din Cipru, Vasilis Palmas, a declarat într-un interviu acordat anul trecut agenției Associated Press că consolidarea capacității de apărare a țării este esențială pentru această națiune insulară, situată în apropierea Orientului Mijlociu, devastat de război.

Turcia consideră desfășurarea sistemului israelian ca o amenințare la adresa securității sale.

În 1997, planurile Ciprului de a desfășura rachete de apărare aeriană S-300 de fabricație rusă au declanșat o confruntare cu Turcia, care a amenințat cu acțiuni militare. Tensiunile s-au calmat după ce Cipru a acceptat să transfere rachetele în Grecia.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că Turcia rămâne angajată în protejarea securității ciprioților turci, adăugând, fără a da detalii, că se iau toate măsurile necesare pentru a le asigura siguranța.