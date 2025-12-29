FACIAS solicită Ministerului Educației deblocarea de urgență a 60 de miliarde de lei pentru cercetare: „Vom da instituția în judecată”

Deși Planul a fost aprobat de Guvern încă din septembrie 2022, acesta a rămas inaplicabil în lipsa procedurilor de punere în aplicare.

FACIAS explică faptul că „Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiții de până la 60 de miliarde de lei, este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare. Cauza este lipsa normelor metodologice și a procedurilor de punere în aplicare, fără de care programele de finanțare nu pot fi lansate”.

Blocajul a survenit după ce responsabilitatea implementării a fost transferată de la fostul Minister al Cercetării către Ministerul Educației. De atunci, cele zece programe majore de dezvoltare au rămas blocate.

Potrivit organizației, „în prezent, nu există linii de finanțare funcționale și nu există un calendar public predictibil. Nu au fost stabilite resurse bugetare pentru programele din plan. De asemenea, nu au fost emise actele administrative care să reglementeze lansarea, selecția, monitorizarea și evaluarea proiectelor. În lipsa acestor instrumente, Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare rămâne un document în vigoare, dar fără aplicare practică”.

„Blocajul generează un prejudiciu major”

Fundația subliniază că acest impas are un impact direct asupra capacității României de a se moderniza, afectând mii de specialiști și centre de excelență.

„Acest blocaj administrativ generează un prejudiciu major, cu efect în lanț, asupra dezvoltării României. Impactul este direct pentru mii de cercetători, centre de cercetare, organizații neguvernamentale și companii, a căror activitate este afectată sever de lipsa finanțării și a predictibilității. Efectul este și unul strategic: România pierde capacitatea de a atrage și utiliza eficient fonduri, de a construi ecosisteme locale de inovare și de a transforma cercetarea în soluții competitive pentru economie și societate”.

Situația este cu atât mai gravă cu cât România se află deja la coada clasamentelor europene în domeniu. Potrivit datelor citate, cheltuielile pentru cercetare au reprezentat doar 0,46% din PIB în 2024, comparativ cu media UE de 2,24%. Mai mult, la nivel de alocări publice, „România se află la coada clasamentului european, cu 19,1 euro pe cap de locuitor”, fiind considerată doar un „inovator emergent”.

FACIAS solicită Ministerului publicarea unui calendar realist și emiterea urgentă a normelor de implementare.

„În cazul în care normele nu vor fi adoptate până la data de 17 ianuarie, FACIAS va formula o acțiune în instanță împotriva Ministerului Educației și Cercetării, solicitând obligarea acestuia la emiterea actului normativ necesar”, au transmis reprezentanții organizației.