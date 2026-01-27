Speranță pentru mii de bolnavi: oamenii de știință au descoperit secretul care poate opri cancerul pancreatic

Rezultatele, publicate în revista Molecular and Cellular Endocrinology, ar putea deschide noi perspective pentru oncologia de precizie, citează Origo.

Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai temute diagnostice oncologice la nivel mondial. Conform statisticilor, rata sa de mortalitate este alarmant de apropiată de rata de incidență.

Aproximativ 510.000 de cazuri noi sunt înregistrate la nivel global în fiecare an. Din păcate, aproape la fel de mulți pacienți își pierd viața din cauza acestei boli.

Rata de supraviețuire pentru cancerul pancreatic este în prezent extrem de scăzută: doar 10% dintre pacienți supraviețuiesc mai mult de cinci ani după diagnosticare.

Descoperirea surprinzătoare

Cercetătorii au examinat nu numai celulele canceroase în sine, ci și țesutul de susținere care înconjoară tumora, cunoscut sub numele de stroma.

Folosind tehnologie de ultimă generație pentru a analiza activitatea a mii de gene în 24 de probe diferite, ei au făcut o descoperire surprinzătoare: mediul tumoral nu este o victimă pasivă, ci un participant activ la progresia bolii.

Proteina care face totul posibil

Elementele cheie sunt celulele în formă de stea ale pancreasului, care produc cantități mari dintr-o substanță specială numită proteina periostein.

Proteina periostein este capabilă să transforme fundamental structura dintre celule, care formează în mod normal scheletul țesuturilor.

Potrivit lui Helder Nakaya, cercetătorul principal, celulele tumorale au nevoie de această remodelare: periosteinul le „pregătește terenul”, permițând celulelor canceroase să se deplaseze și să se răspândească cu ușurință prin țesuturi.

Nervii devin „autostrăzi”

Una dintre cele mai importante descoperiri ale cercetării se referă la calea de răspândire a tumorii. Agresivitatea tumorii este strâns legată de invazia perineurală.

Asta înseamnă că celulele canceroase pătrund în nervi și se deplasează de-a lungul acestora. În mediul tisular remodelat, nervii servesc ca adevărate autostrăzi pentru dezvoltarea rapidă a metastazelor tumorale.

Descoperirea oferă și o explicație directă pentru durerea chinuitoare asociată cu boala. Ce este și mai îngrijorător este faptul că, la mai mult de jumătate dintre pacienți, această răspândire la sistemul nervos are loc în stadiile incipiente ale bolii.

„Din păcate, această invazie este adesea descoperită doar ulterior, în timpul examinării microscopice a probei chirurgicale, când răul a fost deja făcut”, explică dr. Uson.

De ce chimioterapia nu funcționează

În timpul transformării țesutului, în jurul tumorii se formează un strat extrem de dur, asemănător unei cicatrici. Această coajă întărită acționează ca o barieră fizică pentru medicamente.

Eficacitatea medicamentelor chimioterapice și a imunoterapiei este drastic redusă, deoarece acești agenți sunt pur și simplu incapabili să pătrundă în această „fortăreață” densă de țesut.

Speranța tratamentului

Cu toate acestea, descoperirea cercetătorilor brazilieni nu numai că a dezvăluit cauza problemei, dar a sugerat și o posibilă soluție.

Dacă proteina periostină este cheia răspândirii și protecției tumorii, atunci eliminarea acesteia ar putea face cancerul vulnerabil.

Dacă vor reuși să blocheze funcția periostinei sau să distrugă celulele în formă de stea care o produc, ar putea împiedica tumora să-și „construiască o cale” și să reducă șansa de metastază.

Deși în prezent nu există un medicament specific pentru blocarea periostinei în cazul cancerului pancreatic, sunt deja în curs studii clinice cu anticorpi similari pentru alte tipuri de tumori.

Potrivit dr. Nakaya, în viitor, pacienții vor fi tratați pe baza modificărilor genomice și moleculare. Acest lucru ar putea reprezenta un progres semnificativ în tratamentul cancerului pancreatic. Ar putea trata și alte tumori care se răspândesc prin mecanisme similare. De exemplu, cancerul intestinal sau cancerul de sân.