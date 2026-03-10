Vegetarienii au un risc semnificativ mai mic de a face 5 tipuri de cancer

Persoanele care au urmat o dietă vegetariană au prezentat un risc substanțial mai mic la mai multe tipuri de cancer față de consumatorii de carne. Diferențele sunt semnificative statistic și constante pe întreaga perioadă de studiu, scrie People.

Vegetarienii au un risc cu 21% mai mic de cancer pancreatic față de consumatorii de carne. Riscul de cancer de prostată este cu 12% mai mic, iar cel de cancer de sân cu 9% mai mic.

Diferențele sunt și mai mari la tipurile rare. Riscul de cancer renal scade cu 28%, iar cel de mielom multiplu – un cancer rar al sângelui – cu 31%.

De ce protejează dieta vegetariană împotriva cancerului

Dr. Carrie Daniel, profesor de epidemiologie la MD Anderson Cancer Center, explică mecanismul. Dietele bogate în plante susțin sănătatea intestinului și înlocuiesc alimentele procesate sau bogate în grăsimi animale.

Acest lucru îmbunătățește starea generală de sănătate și reduce factorii de risc asociați mai multor tipuri de cancer.

Excepția: cancerul esofagian

Studiul a identificat și un risc crescut la vegetarieni. Aceștia prezintă un risc aproape dublu de carcinom cu celule scuamoase, cel mai frecvent tip de cancer esofagian.

Cercetătorii cred că deficiențele nutriționale specifice dietei vegetariene ar putea explica această diferență. Sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma cauza exactă.

Concluzia cercetătorilor: nu e neapărat despre eliminarea cărnii

Dr. Sylvia Crowder, de la Moffitt Cancer Center, nuanțează rezultatele. „Concluzia cea mai fiabilă este că o dietă bogată în alimente vegetale integrale pare benefică, indiferent dacă cineva elimină complet carnea sau nu”, a declarat ea.

Legumele, fructele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele rămân elementele cheie. Dieta vegetariană și riscul de cancer sunt strâns legate, dar mecanismele exacte necesită cercetări suplimentare.