Bebelușii, expuși înainte de naștere la 40 de substanțe chimice periculoase, mai multe decât se știa

Studiul cercetătorilor de la Icahn School of Medicine din Mount Sinai a analizat probe de sânge din cordonul ombilical colectate între 2003 și 2006 de la 120 de bebeluși.

Cercetătorii au folosit o metodă nețintită, care scanează simultan sute de substanțe chimice. Metodele tradiționale testau doar o listă scurtă și predefinită.

Substanțele chimice PFAS: ce sunt și de unde vin

PFAS sunt substanțe chimice artificiale folosite în vase antiaderente, țesături rezistente la pete, ambalaje alimentare și spume de stingere a incendiilor. Sunt numite „substanțe chimice veșnice” deoarece persistă în mediu și în corpul uman.

Efectele lor asupra sănătății umane sunt puțin cunoscute. Tocmai de aceea, înțelegerea expunerii cumulative în uter este crucială.

42 de substanțe chimice PFAS detectate în sângele bebelușilor nenăscuți

Cercetătorii au confirmat sau identificat prezumtiv 42 de compuși PFAS în sângele din cordonul ombilical. Multe dintre acestea nu sunt testate prin metodele tradiționale, iar efectele lor asupra sănătății sunt necunoscute.

Expunerea prenatală la substanțe chimice PFAS a fost asociată în studiile anterioare cu greutate scăzută la naștere, naștere prematură și modificări ale răspunsului imunitar la vaccinuri.

„Când privim mai cuprinzător, vedem că bebelușii sunt expuși la mult mai multe substanțe chimice PFAS înainte de naștere decât ne-am dat seama”, a declarat dr. Shelley H. Liu, autorul principal al studiului.

Ce înseamnă descoperirea pentru bebeluși, părinți și medici

Expunerea la PFAS nu este măsurată în prezent în îngrijirea clinică de rutină. Noua metodă ar putea ajuta medicii să identifice persoanele cu expunere mai mare și să monitorizeze populațiile la risc.

Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi a identificat reducerea expunerii la PFAS ca o „zonă critică de intervenție”.

„Obiectivul nostru este să avansăm către identificarea și prevenirea timpurie, în special în perioadele sensibile, cum ar fi sarcina”, a spus dr. Liu.

Echipa de cercetare intenționează să studieze dacă expunerea cumulativă mai mare la substanțe chimice PFAS în primii ani de viață duce la efecte negative pe termen lung asupra sănătății.