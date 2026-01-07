Prima pagină » Știri externe » Franța interzice substanțele chimice periculoase din cosmetice și îmbrăcăminte

Franța interzice substanțele chimice periculoase din cosmetice și îmbrăcăminte

Franța a interzis definitiv utilizarea substanțelor chimice permanente în cosmetice, îmbrăcăminte și ceară pentru schiuri.
Franța interzice substanțele chimice periculoase din cosmetice și îmbrăcăminte
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 07:35, Știri externe

Legea semnată de președintele Emmanuel Macron a intrat în vigoare la începutul anului 2026, scrie Good News Network.

Măsura vizează așa-numitele substanțe perfluoroalchilice și polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute drept „substanțe chimice veșnice”. Acestea sunt utilizate pentru a face produsele rezistente la apă.

Ce sunt PFAS și unde se găsesc

Există sute de substanțe chimice permanente, precum acidul perfluorooctanoic (PFOA) și acidul perfluorooctansulfonic (PFOS). Sunt folosite la fabricarea:

  • tigăilor antiaderente
  • îmbrăcămintei impermeabile
  • tratamentelor impermeabile
  • cerii pentru schiuri
  • echipamentelor de stingere a incendiilor

Riscuri grave pentru sănătate

Expunerea la PFAS a fost asociată cu numeroase afecțiuni de sănătate. De la cancer la malformații congenitale.

Prezența acestor substanțe a fost înregistrată în majoritatea organelor umane. Au fost găsite în toate mediile terestre analizate, inclusiv pe vârful Everestului.

Cum a fost adoptată legea

Camera inferioară a Parlamentului francez, Adunarea Națională, a adoptat proiectul de lege propus de Partidul Verde cu 231 de voturi „pentru” și 51 „împotrivă” în februarie 2024. Senatul dăduse anterior undă verde.

14 deputați și-au testat părul și au prezentat rezultatele în plen. Toate probele conțineau substanțe chimice persistente.

Ce produse sunt vizate

Legislația interzice utilizarea PFAS în:

  • îmbrăcăminte
  • cosmetice
  • ceară de schi

Straturile antiaderente pentru tigăi nu sunt incluse în interdicție. Echipamentele de urgență „esențiale” au fost scutite.

Legea obligă guvernul să testeze în mod regulat prezența PFAS în rețelele de alimentare cu apă.

Danemarca urmează modelul Franței

O interdicție similară va intra în vigoare în Danemarca în luna iulie 2026.

Statul Maine din SUA este primul stat american care interzice PFAS în toate produsele. Marile companii se alătură acestei inițiative.

Acțiuni internaționale

Multe PFAS cunoscute au fost interzise printr-un tratat al ONU. Acordul a fost semnat în cadrul Convenției de la Stockholm din 2001. 150 de state membre au ratificat tratatul.

Anumiți producători importanți au refuzat să ratifice tratatul. Uniunea Europeană studiază posibilitatea interzicerii utilizării PFAS în produsele de consum.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor