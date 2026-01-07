Franța interzice substanțele chimice periculoase din cosmetice și îmbrăcăminte

Legea semnată de președintele Emmanuel Macron a intrat în vigoare la începutul anului 2026, scrie Good News Network.

Măsura vizează așa-numitele substanțe perfluoroalchilice și polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute drept „substanțe chimice veșnice”. Acestea sunt utilizate pentru a face produsele rezistente la apă.

Ce sunt PFAS și unde se găsesc

Există sute de substanțe chimice permanente, precum acidul perfluorooctanoic (PFOA) și acidul perfluorooctansulfonic (PFOS). Sunt folosite la fabricarea:

tigăilor antiaderente

îmbrăcămintei impermeabile

tratamentelor impermeabile

cerii pentru schiuri

echipamentelor de stingere a incendiilor

Riscuri grave pentru sănătate

Expunerea la PFAS a fost asociată cu numeroase afecțiuni de sănătate. De la cancer la malformații congenitale.

Prezența acestor substanțe a fost înregistrată în majoritatea organelor umane. Au fost găsite în toate mediile terestre analizate, inclusiv pe vârful Everestului.

Cum a fost adoptată legea

Camera inferioară a Parlamentului francez, Adunarea Națională, a adoptat proiectul de lege propus de Partidul Verde cu 231 de voturi „pentru” și 51 „împotrivă” în februarie 2024. Senatul dăduse anterior undă verde.

14 deputați și-au testat părul și au prezentat rezultatele în plen. Toate probele conțineau substanțe chimice persistente.

Ce produse sunt vizate

Legislația interzice utilizarea PFAS în:

îmbrăcăminte

cosmetice

ceară de schi

Straturile antiaderente pentru tigăi nu sunt incluse în interdicție. Echipamentele de urgență „esențiale” au fost scutite.

Legea obligă guvernul să testeze în mod regulat prezența PFAS în rețelele de alimentare cu apă.

Danemarca urmează modelul Franței

O interdicție similară va intra în vigoare în Danemarca în luna iulie 2026.

Statul Maine din SUA este primul stat american care interzice PFAS în toate produsele. Marile companii se alătură acestei inițiative.

Acțiuni internaționale

Multe PFAS cunoscute au fost interzise printr-un tratat al ONU. Acordul a fost semnat în cadrul Convenției de la Stockholm din 2001. 150 de state membre au ratificat tratatul.

Anumiți producători importanți au refuzat să ratifice tratatul. Uniunea Europeană studiază posibilitatea interzicerii utilizării PFAS în produsele de consum.