Ministerul Educației anunță 60 de milioane de euro în plus pentru bursele studenților în 2026

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi că negociază tehnic cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană pentru a identifica o soluție de finanțare, prin fonduri europene, pentru bursele sociale destinate studenților.

Potrivit ministrului Daniel David, primul obiectiv este „completarea fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 de milioane de euro”.

Bursele, aproape de nivelul anilor trecuți

Măsura ar readuce nivelul burselor aproape de cel din anii 2024 și 2025 și cu 35% peste cel din 2023. Suplimentarea îi are în vedere atât pe studenții de la buget, cât și pe cei de pe locurile cu taxă.

Ministrul spune că intervenția are un dublu rol. „Nu doar să ajute studenții, ci și să reducă presiunea pe contribuția universităților, care ar putea să fie orientată și spre performanță”., a transmis David.

Accesibile de la începutul lui 2026

„Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit și redimensionarea fondului de burse pentru studenți)”, a explicat ministrul. El spune că aceste decizii „au salvat, însă, sistemul de educație-cercetare și au contribuit la stabilizarea țării”. Potrivit lui David, măsurile luate au făcut ca evaluările internaționale să nu retrogradeze România. De asemenea, fondurile europene nu au fost blocate din aceeași cauză.

Suplimentarea fondului de burse este esențială într-o țară care „are prea puțini studenți”, a transmis David. El a cerut implementarea rapidă a programului, astfel încât bursele să fie accesibile de la începutul lui 2026. „Estimarea este ca primele plăți să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie)”.

„Am evitat blocajul în educație”

Ministrul a revenit și asupra criticilor apărute în spațiul public, spunând că în educație „s-au luat măsurile necesare pentru a se evita blocajul”. „În învățământul preuniversitar nu s-au întrerupt contracte de muncă valabile. Bursele elevilor au rămas concentrate pe social, tehnologic și olimpici”, spune Daniel David.

De asemenea, universitățile au avut libertatea de a sprijini studenții din fonduri proprii, susține șeful Educației.

Plata cu ora, pe lista schimbărilor

Printre prioritățile anunțate de ministru se regăsește creșterea „și a altor drepturi studențești, a burselor olimpice și a valorii plății cu ora (fie și gradual) în sistemul preuniversitar”. El a menționat și „deblocarea posturilor în sistem și problema degrevărilor”.