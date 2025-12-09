Ministrul Educației despre Sindicate: Știau că au ușa deschisă la mine de fiecare dată, doar că știau, în același timp, că forța ministrului este limitată

Ministrul Daniel David a declarat că sindicatele profesorilor „știau de la început că au ușa deschisă la mine de fiecare dată, doar că știau, în același timp, că forța ministrului este limitată”.

Într-o emisiune de luni, 8 decembrie, pe care a avut-o la Prima News, el a spus că a încercat să țină cont de unele propuneri venite de la reprezentanții cadrelor didactice.

Ministrul a mai declarat că abordarea sindicatelor nu este eficientă, „pentru că aceste măsuri ne-au salvat salariile și bursele până la sfârșitul anului”.

Întrebat despre relația actuală cu sindicatele, ministrul a spus că „sindicatele știau de la început că au ușa deschisă la mine de fiecare dată, doar că știau, în același timp, că forța ministrului este limitată. Eu pot să lucrez într-o marjă dată de legea care a fost adoptată în Parlament, prin ordine de ministru, și această marjă nu este una mulțumitoare pentru sindicate. Și atunci ei încearcă nu să lucreze împreună cu mine, pentru a flexibiliza diverse lucruri, deși, uneori, au mai avut unele sugestii destul de ok, pe care am încercat să le iau în calcul.”.

„Ei se luptă, evident, cu măsurile fiscal-bugetare, cu legea, cu mine ca ministru, uneori cu guvernul, iar eu am spus că nu cred că este o strategie bună, pentru că aceste măsuri ne-au salvat salariile și bursele până la sfârșitul anului. Au generat starea de nemulțumire, dar trebuie să vedem cum construim pe această stare de nemulțumire, da, sigur, e opțiunea fiecăruia. Într-un fel, asta e misiunea sindicatului: să apere drepturile, iar drepturile au fost afectate de Legea 141. Acesta este adevărul.”, a mai declarat Daniel David,

Daniel David a mai precizat că „n-am fost critic absolut deloc” față de acțiunile sindicatelor.

„Am spus că parcă aș fi așteptat și aștept de la profesorii nemulțumiți și care doresc să protesteze să o facă un pic într-un alt mod și cu alte conținuturi”, a spus el la prezentarea raportului săptămânal, miercuri.

Recent, ministrul a mai declarat că „sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine că aduc în discuție probleme, însă au făcut două mari greșeli în această perioadă”.

„Modul în care s-a protestat, conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum ar trebui să fie și ne-am făcut rău cu asta”, a declarat Daniel David pentru Adevărul.

Profesorii, în proteste încă din vară

Protestele profesorilor din România au început pe 24 iulie, ca reacție la măsurile din Legea Bolojan. Joi, 27 noiembrie, profesorii au ieșit în fața Ministerului Educației și au cerut demisia lui Daniel David.

Joi, 23 octombrie, a avut loc un alt protest în fața Ministerului Educației și Cercetării. Profesorii au cerut iarăși demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor din Legea Bolojan.

Creșterea normei didactice de predare, mărirea numărului de elevi la clasă, comasarea de școli și reducerea tarifului pentru plata cu ora sunt motivele principale pentru care profesorii au protestat.

Aceste prevederi se regăsesc în Legea nr. 141/2025, cunoscută ca Legea Bolojan.

Potrivit sindicatelor, luni, 8 septembrie, peste 20.000 de profesori au participat la un marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, împotriva legii Bolojan, unde au cerut, din nou, demisia ministrului Daniel David.