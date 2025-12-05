Ministrul Daniel David, anunț despre semnarea a două ordine: „Unul este legat de temele pentru acasă, care au devenit o corvoadă. Altul vizează elevii din zonele dezavantajate”

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că în această săptămână va adopta două ordine importante. Primul ordin va clarifica modul în care temele pentru acasă se integrează în programul elevilor, pentru ca sarcinile școlare să nu devină o povară pentru aceștia.

Al doilea ordin se adresează elevilor din zonele dezavantajate, care vor avea acces la ore susținute online de profesori din școli cu rezultate foarte bune din marile orașe ale țării.

Anunțul a fost făcut la o dezbatere a Comisiei pentru Învățământ din Senatul României, joi, 4 decembrie, de către ministrul Educației, Daniel David.

„Săptămâna asta vor fi două ordine pe care intenționez să le semnez: cel legat cu temele pentru acasă, pentru că și temele pentru acasă au devenit o corvoadă și cred că acel termen sau acea reglementare va ajuta și elevii, va ajuta și profesorii, astfel încât să avem niște repere prin care temele să fie parte din procesul educațional. Să nu încurce procesul educațional”, a precizat Daniel David.

Ministrul a vorbit și despre efectele negative ale excesului de teme pentru elevi.

„Dacă temele devin sursă de stres, degeaba dai teme pentru acasă, fiindcă, repet, creezi conflicte între copiii, școală, părinți și cred că este un ordin care va contribui la calitatea vieții pentru toți – și pentru elevi, și pentru profesori”, declarat David.

În privința celui de-al doilea ordin, care privește sprijinirea elevilor din zonele defavorizate, Daniel David a spus că este nevoie de o intervenție cât mai rapidă. El a explicat faptul că, „dacă ești un elev care te afli în mediul rural, statistic vorbind, sau nu mai vorbesc de mediul dezavantajat, șansa de reușită în viață este foarte mică, ca să nu mai spun succesul la examenele naționale sau la Bacalaureat”.

Ordinul va oferi posibilitatea unor colaborări între școlile din zonele defavorizate și instituții de top din orașe precum București, Cluj, Iași sau Timișoara. Profesorii calificați din aceste orașe vor preda online materiile lipsă.

David a prezentat în cadrul conferinței și perspectiva strategică a acestei noi măsuri.

„Foarte important, ordinul de vineri vine în această logică: o școală cu performanță bună, o școală suport, mentor dacă vreți, intră în parteneriat cu o școală care are nevoie de ajutor pentru dezvoltare. Una din Cluj sau din București cu una din Munții Apuseni. Și așa n-avem profesori calificați în aceste zone dezavantajate sau n-avem suficienți profesori calificați”, a spus Ministrul Educației.

În opinia sa, noua măsură „va contribui la o creștere a calității vieții, la o creștere a bunăstării, ca să spun așa, a celor care se află în școli, copii, profesori, personal administrativ”.

Despre posibilitatea sugestiilor care ar putea veni către el, Ministrul a precizat că „orice concluzii care credeți că mă ajută în acest demers, aștept să le primesc astfel încât să le putem și implementa”.