Alegeri Primăria București 2025: Cum poți vota dacă ai viză de flotant

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că duminică, bucureștenii vor putea vota doar la secțiile de votare la care sunt arondați, potrivit adresei de domiciliu sau de reședință.

Mai jos explicăm care este diferența dintre domiciliu și reședință:

Domiciliul , conform art. 87 din Codul Civil, „este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală” . Întrucât domiciliul este necesar pentru exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresa de domiciliu va fi cea trecută pe actele de identitate.

Reședința, conform art. 88 din Codul Civil, „este în locul unde îşi are locuinţa secundară". Pentru declararea locuinței secundare, este necesară obținerea vizei de flotant (viza de stabilire a reședinței). Altfel spus, reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu.

Poți vota la alegerile din București dacă ai viză de flotant?

Pe scurt, da, însă trebuie îndeplinită o condiție principală: reședința trebuie stabilită în București cu cel puțin 6 luni înainte de data alegerilor – în acest caz până cel târziu 7 iunie 2025. O persoană cu viză de flotant în București poate vota pe 2 tipuri de liste:

pe listele permanente , dacă a depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 23 de zile înainte de data alegerilor (14 noiembrie) , dar doar dacă a obținut dovada reședinței cu șase luni înaintea alegerilor (7 iunie). În acest caz, alegătorul va fi radiat de pe lista permanentă din localitatea de domiciliu și îşi va exercita dreptul de vot la scrutinul pentru care a solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi are reşedinţa

pe listele suplimentare: Dacă persoana are flotant valabil de peste 6 luni în Capitală, poate vota la alegerile pentru Primărie și dacă nu a depus cererea pentru înscrierea în Registrul electoral. În această situație, însă, va fi trecută pe listele suplimentare în secția de votare aferentă adresei de reședință.

De menționat aici este faptul că alegătorul respectiv nu mai poate vota și la secția unde este arondat conform domiciliului dacă a votat deja la secția unde are reședința, sau invers. Votul multiplu este infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Cum afli la ce secție de votare ești arondat?

Alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De obicei, o persoană este inclusă pe lista permanentă pe baza domiciliului, dar dacă și-a înregistrat reședința la primărie, va fi alocată unei secții conform adresei de reședință (flotant).

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro. Pe această pagină trebuie completate câmpurile cerute: CNP, Numele de familie și trebuie aleasă opțiunea de „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.